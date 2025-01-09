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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار أسوان.. بدء تنفيذ تحسين مياه الشرب بأسوان.. ودراسة علمية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح
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أحداث وفعاليات متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2025.

فقد قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، التهنئة للمهندس عامر أبو حلاوة رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد، الذى تم تكليفه وفقاً للتنسيق بين المحافظ ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى لتولى مسئولية فرع الشركة خلال الفترة الحالية .

يأتى ذلك فى ظل الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وبمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

محافظ أسوان: البدء فورا في تنفيذ خطة مياه الشرب والصرف الصحي

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمناقشة وإستعراض مخرجات ونتائج الدراسة العلمية التى قام بإعدادها المهندس شكرى حسين إستشارى إدارة المخلفات والتطوير المؤسسى وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ونوابه ، ومسئول مشروع النظافة ، ومديرى إدارة المخلفات البلدية والشئون المالية والمكتب الفنى .

دراسة علمية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بأسوان

فيما عقدت مديرية الأوقاف بأسوان دروس الاسبوع الثقافى من مسجد زبيدة أسوان أول لليوم الثالث والأخير بإشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية.

وحاضر كل من الشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الارشاد الدينى بالمديرية وفضيلة الشيخ محمد أحمد يوسف إمام وخطيب المسجد وبحضور عدد كبير من الجمهور ورواد ، كما عقدت الدروس المنهجية في السيرة النبوية بمساجد المديرية التابعة للإدارات الفرعية.

تنظيم دروس الأسبوع الثقافي والدروس المنهجية في السيرة النبوية بمساجد أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لرصف الشوارع الداخلية بمركزي أسوان وإدفو

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