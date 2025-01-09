الدين مادة أساسية في نظام البكالوريا المصرية الجديدة.. تعديل مهم

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، تفاصيل مهمة بشأن نظام شهادة البكالوريا المصرية (بديل الثانوية العامة).

من بين التفاصيل المهمة كان إقرار مادة التربية الدينية كمادة تُضاف للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوي، وقال وزير التعليم إن النظام سيتم تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي المُقبل.

وجاء في عرض وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد يتضمَّن المرحلة التمهيدية، التي تختص طلاب الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية وتختص طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، وتشمل مواد الصف الأول الثانوي التي تدخل في المجموع مادة التربية الدينية بجانب الآتي:

- اللغة العربية

- التاريخ المصري

- الرياضيات

- العلوم المتكاملة

- الفلسفة والمنطق

- اللغة الأجنبية الأولى

مواد خارج المجموع تشمل الآتي:



- اللغة الأجنبية الثانية

- البرمجة وعلوم الحاسب

مواد المرحلة الرئيسية

أما النسبة للصف الثالث الثانوي، فيتضمَّن أيضاً إضافة التربية الدينية للمجموع، إضافة إلى المواد التخصصية:

- الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع)

- (الكيمياء مستوى رفيع)

- الهندسة وعلوم الحساب تشمل:

- الرياضيات مستوى رفيع

- الفيزياء مستوى رفيع

- الأعمال تشمل:

- الاقتصاد مستوى رفيع

- الرياضيات

- الآداب والفنون تشمل:

- جغرافيا مستوى رفيع

-إحصاء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عودة اللغة الأجنبية الثانية في الصف الثاني الثانوي، للطلاب الذين يختارون تخصص آداب وفنون، حيث يدرس الطالب الصف الثاني الثانوي في تخصص آداب وفنون “اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي”، ويختار مادة تخصصية واحدة “اللغة الأجنبية الثانية، علم النفس”.

ويمنح نظام البكالوريا المصرية الجديد الطلاب فرصة واحدة مجانية للامتحان، وبعدها يتطلب دفع رسوم قدرها 500 جنيه لكل محاولة إضافية، وفق تصريحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يعتمد نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية.