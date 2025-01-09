النفط يواصل خسائره مع ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية

تكبدت أسعار النفط خسائر الخميس لتواصل الخسائر التي بدأتها في اليوم السابق، وسط ارتفاع كبير شهدته مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أن المخاوف بشأن تقلص الإمدادات من جانب أعضاء أوبك وروسيا حدت من الانخفاض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.02 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، بضغط من ارتفاع الدولار وزيادة بأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين زادت 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 237.7 مليون برميل.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 6.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 128.9 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 600 ألف برميل.

لكن مخزونات الخام هبطت 959 ألف برميل في الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 184 ألف برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنغ، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية "أثار نمو مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعض عمليات البيع لكن الاتجاه الهبوطي يظل محدودا بسبب موسم الطلب الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في ديسمبر، بعد شهرين من الارتفاع.

وفي روسيا بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو أقل مما تستهدفه البلاد، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.