بعد الموافقة على البكالوريا.. التعليم تحسم الجدل حول إلغاء الثانوية العامة 2025

تساؤلات عديدة أثيرت حول حقيقة إلغاء الثانوية العامة لعام 2025، بعد الموافقة المبدئية التي أقرتها الحكومة المصرية في اجتماعها الأخير على مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بشأن تطبيق نظام البكالوريا المصري كبديل لنظام الثانوية العامة التقليدي.

ومن المتوقع أن يُعتمد هذا النظام الجديد بداية من العام الدراسي المقبل 2025.

نظام البكالوريا المصري.. البديل الجديد للثانوية العامة

وفي هذا السياق، قام شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بالكشف عن حقيقة إلغاء الثانوية العامة 2025 بعد القرار الخاص بالبكالوريا، مؤكدًا أن نظام البكالوريا هو بالفعل بديل للثانوية العامة المصرية، وأنه سيقضي على الضغوط النفسية والعبء الثقيل الذي كان يعاني منه الطلاب وأسرهم.

وقال زلطة إن النظام الجديد سيخفف من التوتر الدائم الذي كان يلاحق الطلاب طوال فترة دراستهم، وسيمنحهم فرصًا أكبر لاختيار مسارات تعليمية تناسب ميولهم الشخصية.

الفروقات بين الثانوية العامة والبكالوريا الجديدة

وأضاف أن النظام الجديد، الذي يتميز بمسارات تعليمية متنوعة، سيقدم مستقبلًا أفضل للطلاب من خلال إتاحة فرص متعددة لاختيار التخصصات التي تناسب مهاراتهم، خلافًا للنظام التقليدي الذي يقتصر على الشهادات العامة فقط.

وبتطبيق هذا النظام، يأمل المسئولون أن يتمكن الطلاب من التخصص في مجالات معينة من المرحلة الثانوية، مثل الطب، والهندسة، والفنون، ما يساهم في تقليل الضغوط الدراسية التي كانت سائدة في النظام القديم.

خطة الحكومة لدمج البكالوريا في النظام التعليمي

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة تعمل على عرض النظام الجديد بشكل شامل، حيث سيتم مناقشة التفاصيل الخاصة به في الحوار المجتمعي في إطار الشفافية مع جميع الفئات المعنية، بما في ذلك أولياء الأمور، والمعلمون، والطلاب.

وفي حال تمرير النظام في مجلس النواب، سيصبح التطبيق رسميًا في العام الدراسي المقبل، وستُطرح أسس النظام الجديد مع المواد الدراسية وأساليب التقييم التي تراعي القدرات الفردية لكل طالب.