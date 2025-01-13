عمر فرج يتنازل عن مستحقاته للرحيل عن الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك حقق فوزًا مستحقًا على بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض قدم مستوى جيد، ويمتلك مهارة عالية، وهو مكسب كبير للفريق بعد العودة للمستوى المعهود.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "محمود بنتايك أيضًا عاد للمشاركة مع الزمالك ولعب بجوار فتوح في الجبهة اليسرى، وصنع الثنائي جبهة قوية خلال اللقاء.. خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء".

وأضاف: "شيكابالا نجح في صناعة الهدف الثالث لـ زيزو، وهو من أفضل الأهداف في اللقاء مع هدف حسام أشرف، وحسم الزمالك مسألة صعوده لدور الثمانية في بطولة الكونفدرالية، كما أن فرصة المصري البورسعيدي أصبحت كبيرة من أجل الصعود أيضًا".

وواصل: "الزمالك وافق على إعارة عمر فرج لنادى ديجرفورس السويدي لنهاية الموسم، واللاعب تنازل عن كل مستحقاته من أجل الموافقة على خروجه، والزمالك لم يستفد من اللاعب الفلسطيني مطلقًا، والبعض يرى أنه اقل من مستوى الفريق، لذلك تمت الموافقة على إعارته، وسيتم مناقشة مصيره عقب ختام الموسم الجاري".

وأكمل: "جروس يريد ضم صفقات جديدة لتدعيم صفوف الزمالك، وحتى الآن لم يتحرك النادي لضم أي صفقة".