قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة
وزير الصحة: استخدام حقن التخسيس أصبح موضة يلجأ إليها الكثيرون دون وعي
الاحتلال يواصل الإبادة.. 19 شهيدًا بغزة في 24 ساعة
إذاعة جيش الاحتلال: مباحثات صفقة تبادل الأسرى تتضمن فجوات صغيرة تخص هوية المحتجزين
شكاوى من صعوبة الأسئلة في ثالث أيام امتحانات نصف العام بالمدارس
إذن قضائي حال وجود تحقيق..رئيس النواب يوضح ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل (فيديو)
توطين صناعة الدواء.. توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة| فيديو
اتحاد أمهات مصر يستطلع رأي الأهالي حول البكالوريا المصرية.. و76% يؤيدون
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 يناير
الداخلية تحارب أباطرة السلاح والكيف.. تطهير البؤر الخطرة بالمحافظات وضبط مخدرات بالملايين
بعد أزمة طائرة أنجولا.. بعثة بيراميدز تصل القاهرة
هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جدل حكومي وبرلماني حول مقترح وزير العدل بشأن استجواب المتهم بدون محاميه

وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابية في جلسة النواب
وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابية في جلسة النواب
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
×

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشا قانونيا وقضائيا بشأن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاص باستجواب المتهمين. 

و بدأ الجدل حينما طالب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري بضرورة إضافة نص في الفقرة الأولى من المادة 104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح للنيابة العامة استجواب المتهم بدون حضور محاميه حال موافقته كتابيا على ذلك. 

وقال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل :أن الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق المتهم ،لاسيما إذا تم احتجازه يوم الخميس أو الجمعة وتعذر وجود محامي له أو انتداب المحامي من المحكمة للدفاع عن المتهم ، لافتا إلي أن هذا المقترح لايتعارض مع نصوص الدستور . 

وشدد وزير العدل أن الهدف من هذا المقترح هو أن عضو النيابة ارحم من غيره لأن في داخله قاضي.

وسأل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي عن مدى اتفاق النص المقترح من وزير العدل مع نصوص الدستور . 

ورد المستشار محمود فوزي قائلا :أن الدستور المصري راعي في مواده حقوق المتهم ودفاعه.

 وعاود رئيس مجلس النواب مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها إزاء النص المقترح من وزير العدل ،الأمر الذى اقتضي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي التروي ودراسة هذا المقترح ،وذلك بعد أن أصر رئيس مجلس النواب من توضيح الحكومة مدى اتفاق النص المقترح من وزير العدل مع الضمانات الدستورية.

 فيما تمسك نقيب المحامين عبد الحليم علام بالنص الذى أنتهت له اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وتنص المادة104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحامية أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية. و في النهاية تمسكت الحكومة بالنص دون تعديل.

و قال المستشار محمود فوزي " شهدنا مداولات و نوافق على المادة 104 و الجلسة شهدت مناقشات حول الرأي و الرأي الاخر و شهدنا ما يشبه الخلاف المستنير.

 و سأل المستشار حنفي جبالي وزير العدل عن موقفه النهائي من التعديل الذي تقدم به في بداية الجلسة ، وقال له "لا تقول لي أن الوزارة لديها الحلول العملية قل لي موقفك الأخير بشكل نهائي ، و هنا عقب وزارة العدل " أوافق على النص بدون تعديل واثبت في المضبطة الفلسفة مما طرحت وهذا لا يذهب هباء.

وزير العدل الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار عدنان الفنجري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استجواب المتهمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب وكولر

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة| موكوينا يرحب بتدريب الأهلي.. وصفقتان في الميركاتو الشتوي

أسعار الدواجن

بعد وصولها لـ100 جنيه.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13-1-2025

أصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر فبراير.. وقرار عاجل من التأمينات الاجتماعية

زيزو

والده غضبان.. أزمة جديدة بين زيزو ومسئولي الزمالك

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

أكرم توفيق

تفاصيل مكالمة الخطيب لـ أكرم توفيق في أبيدجان

تريزيجيه

خبير لوائح يعلن عن خبر محزن لجماهير الأهلي بشأن تريزيجيه

الغندور

تطورات جديدة في انضمام إيفرتون للأهلي

ترشيحاتنا

كلية طب الأسنان

بحضور مفتي الجمهورية.. أسنان بنين الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي الأول برعاية الإمام الأكبر

الجامع الأزهر يناقش أحكام الطهارة

الجامع الأزهر يناقش أحكام الطهارة بلغة الإشارة لذوي الهمم

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بـ إصدار جديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن يوميا؟

اللبن
اللبن
اللبن

أبرزها الالتهاب المزمن.. العلاقة بين جرثومة المعدة والسرطان

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

مركونة من 30 سنة.. شاهد إعادة إحياء سيارة BMW E30

سيارة BMW
سيارة BMW
سيارة BMW

تكات المطاعم .. طريقة عمل الفول الإسكندراني

الفول
الفول
الفول

فيديو

المتهم

ضبط قائد جرار ألقى مخلفات الصرف الصحى بمجرى مائى بالشرقية

رضا حامد

رجلك و القبر … رضا حامد يكشف قصة اختفائه عن الساحة الفنية

سميرة سعيد وابنها

شادي النابلسي.. أعظم إنجاز في حياة سميرة سعيد وقصة انفصالها عن والده

نادي بيراميدز

هبوط اضطراري .. إيه اللي حصل لطائرة بيراميدز في أنجولا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الافتتاح الذي ينتظره العالم

المزيد