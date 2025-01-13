تقارير إعلامية: محادثات وقف إطلاق النار بغزة في مراحلها النهائية

قال مسؤول اسرائيلي مطلع على المفاوضات الدائرة بين اسرائيل وحماس، إن وسطاء سلموا إسرائيل وحماس مسودة نهائية لاتفاق لإنهاء الحرب في غزة يوم الاثنين، بعد "انفراجة" منتصف الليل في المحادثات التي حضرها مبعوثا كل من جو بايدن ودونالد ترامب.

وأضاف المسؤول إن نص وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الـ 33 المحتجزين قدمته قطر إلى الجانبين خلال محادثات في الدوحة ضمت رئيسي جهازي الموساد الإسرائيلي والشين بيت ورئيس الوزراء القطري.

ووفقا لما نقلته رويترز عن مسؤول إسرائيلي، قال إن “محادثات وقف إطلاق النار في غزة في مراحلها النهائية من أجل إطلاق سراح ما يصل إلى 33 محتجزا”

وتابع المسؤول إن ستيف ويتكوف، الذي سيصبح مبعوثا أمريكيا عندما يعود ترامب إلى الرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل، حضر المحادثات. وقال مصدر أمريكي إن مبعوث إدارة بايدن المنتهية ولايتها بريت ماكجورك كان حاضرا أيضا.

واستطرد أن "الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون محورية للتوصل إلى الاتفاق"، ووصف المسودة بأنها نتيجة للانفراجة التي تم التوصل إليها في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

وقال مكتب أمير قطر إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وفدا من حماس برئاسة المسؤول الكبير خليل الحية لبحث محادثات وقف إطلاق النار.

وذكرت إذاعة كان الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي يوم الاثنين أن وفدي إسرائيل وحماس في قطر تلقوا مسودة وأن الوفد الإسرائيلي أطلع زعماء إسرائيل على الأمر.

ولم تستجب إسرائيل وحماس ووزارة الخارجية القطرية لطلبات التأكيد أو التعليق.

ورغم أن المسؤولين من الجانبين لم يؤكدوا أنه تم التوصل إلى المسودة النهائية، إلا أنهم وصفوا التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات.

وقال مسؤول في حماس لرويترز يوم الاثنين طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر إن المفاوضات بشأن بعض القضايا الأساسية أحرزت تقدما ونعمل على الانتهاء من ما تبقى قريبا.

ومن جانبه، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار إن المفاوضات يجري تنسيقها بين فريقي بايدن وترامب.

وقال سار للصحفيين "هناك تقدم، يبدو أفضل بكثير من السابق. أريد أن أشكر أصدقاءنا الأمريكيين على الجهود الضخمة التي يستثمرونها لتأمين صفقة الرهائن".