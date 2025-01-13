رئيس"هيئة ميناء الإسكندرية" يؤكد أهمية إثراء الفكر وزيادة الوعي لدى المواطنين

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش -خلال كلمته- أهمية إثراء الفكر وزيادةً الوعي لدى المواطنين، خاصة وأن الانتماء للوطن لا يحتاج إلى تقديم أو تعريف، لان الانتماء لمصر هو انتماء متأصل الجذور في عقولنا وقلوبنا منذ فجر التاريخ وهو ما جعل من مصر أمة باقية على مر العصور وحافظ على وحدتها وسلامة أراضيها مهما مر بها من طامعين وما واجهت من مصاعب وأزمات.



جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية نظمتها هيئة ميناء الإسكندرية، بالتعاون مع مجمع إعلام الجمرك بعنوان "الولاء والانتماء للوطن وبناء الإنسان" وذلك ضمن فاعليات حملة قطاع الإعلام الداخلي " إتحقق قبل ما تصدق" التي تهدف إلى التصدي للشائعات ومخططات زعزعة الأمن الداخلي والتأثير السلبي على المواطنين.



وقال إنه من هذا المنطلق فإن استضافة هيئة ميناء الإسكندرية لهذه الندوة الهامة هو تعبير عن أن ذلك المفهوم متأصل بالفعل وأنه أمر واقع يجسده ميناء الإسكندرية الكبير بتاريخه فهو الأقدم على مستوى العالم و بحاضره، فهو الميناء الأكبر في مصر الذي يمر عبره 60% من حجم تجارة مصر الخارجية لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز في مصر يربط بين البحر المتوسط ونهر النيل عبر شبكات النقل متعددة الوسائط ، وموقع جغرافي متميز في قارة إفريقيا يربط بينها وبين قارات آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه باكتمال المشروعات الاستثمارية بالميناء سيصبح من أكبر موانئ البحر المتوسط والعالم وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يضمن تنفيذ رؤية تحول مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجيستيات.



ومن جانبها ، أشارت مدير مجمع إعلام الجمرك أماني سريح إلى أهمية دور الهيئة العامة للاستعلامات ودور الإعلاميين والمواطنين في مجابهة الشائعات والأخبار المغلوطة التي تهدف إلى التأثير سلبا على أمن الوطن ومصالحه الاقتصادية والدور الحيوي لنشر الوعي لدى المواطنين.



وبدوره، أكد الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي، مدير تحرير صحيفة الجمهورية، ضرورة تنمية وعي المواطنين في ظل المخططات الخارجية المختلفة لأنة يمثل مع القوات المسلحة حائط صد في مواجهة تلك المخططات خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات سياسية واقتصادية مع التركيز على التوعية حول كيفية مواجهة الآثار السلبية للتوغل التقني الحديث في الحياة اليومية وكيفية الاستفادة منه.



وقام "حواش" - خلال الندوة - بتكريم كل من الكاتب الصحفي معتز الشناوي مدير تحرير صحيفة الجمهورية والإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك نظراً لمجهوداتها وتعاونها المستمر والدائم مع هيئة ميناء الإسكندرية إثراءً للفكر وزيادةً للوعي .

