آخر تحديث لسعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهدت أسعار صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة في البنوك المصرية.

ونستعرض السعر الحالي للدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنوك، ونعرض مقارنة بين أسعار بيع وشراء الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في كل بنك.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:

الشراء: 71.051

البيع: 71.273

في البنك المركزي المصري، سجل سعر شراء الدينار الأردني 71.051 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع 71.273 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول:

الشراء: 70.750

البيع: 71.230

في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدينار الأردني 70.750 جنيه مصري، في حين بلغ سعر البيع 71.230 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي:

الشراء: 70.745

البيع: 71.412

في البنك المصري الخليجي، كان سعر شراء الدينار الأردني 70.745 جنيه مصري، وسعر البيع 71.412 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:

الشراء: 70.694

البيع: 71.211

في بنك الإسكندرية، كان سعر شراء الدينار الأردني 70.694 جنيه مصري، وسعر البيع 71.211 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

الشراء: 70.666

البيع: 71.241

في بنك مصر، سجل سعر شراء الدينار الأردني 70.666 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 71.241 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري:

الشراء: 70.648

البيع: 71.231

في البنك الأهلي المصري، كان سعر شراء الدينار الأردني 70.648 جنيه مصري، وسعر البيع 71.231 جنيه مصري.

تعكس أسعار الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية التحركات اليومية في الأسواق المالية. متابعة هذه الأسعار بانتظام تساعد المستثمرين والمستهلكين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.