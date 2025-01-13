قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب)
رابط الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني لشغل وظائف بالبريد
موقف مفاجئ.. الجمهور يحاصر محمد رمضان في الشارع
"وضعته في الملح".. سيدة عربية تحتفظ بجثمان زوجها شهرا في القاهرة
قاضية أمريكية تسمح بنشر تحقيقات تكشف تورط ترامب في تخريب انتخابات 2020
بعد 40 يوما| عقاب جماعي من لاعبي الزمالك ضد إمام عاشور.. ونتيجة إلغاء المليون
هل البيع بالتقسيط حرام؟.. الإفتاء: احذروا هذه المعاملة بهذه الحالة
بين شدة النشاط الزلزالي وضعف الكهرباء.. خبير يكشف تحديات تواجه سد النهضة
تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام
مستشار الأمن القومى الأمريكي يكشف موعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
هل يجب إخبار الزوجة الأولى بأمر الزواج عليها؟.. أمين الفتوى يوضح
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة والسداد أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدينار الأردني
سعر الدينار الأردني
هاجر رزق
×

شهدت أسعار صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة في البنوك المصرية. 

ونستعرض السعر الحالي للدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في  البنوك، ونعرض مقارنة بين أسعار بيع وشراء الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في كل بنك.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:

الشراء: 71.051

البيع: 71.273

في البنك المركزي المصري، سجل سعر شراء الدينار الأردني 71.051 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع 71.273 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول:

الشراء: 70.750

البيع: 71.230

في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدينار الأردني 70.750 جنيه مصري، في حين بلغ سعر البيع 71.230 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي:

الشراء: 70.745

البيع: 71.412

في البنك المصري الخليجي، كان سعر شراء الدينار الأردني 70.745 جنيه مصري، وسعر البيع 71.412 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:

الشراء: 70.694

البيع: 71.211

في بنك الإسكندرية، كان سعر شراء الدينار الأردني 70.694 جنيه مصري، وسعر البيع 71.211 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

الشراء: 70.666

البيع: 71.241

في بنك مصر، سجل سعر شراء الدينار الأردني 70.666 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 71.241 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري:

الشراء: 70.648

البيع: 71.231

في البنك الأهلي المصري، كان سعر شراء الدينار الأردني 70.648 جنيه مصري، وسعر البيع 71.231 جنيه مصري.

تعكس أسعار الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية التحركات اليومية في الأسواق المالية. متابعة هذه الأسعار بانتظام تساعد المستثمرين والمستهلكين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

أسعار صرف الدينار الأردني سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة ريناد عادل

المصروفات الدراسية السبب .. تفاصيل الرسالة الآخيرة للطالبة ضحية التنـ ـمر بالإسكندرية

ريناد عادل

سابت رسالة لوالدتها وقفزت.. ريناد عادل طالبة الإسكندرية ضحية زملائها

قرض حسن بالبطاقة فقط من بنك ناصر.. الشروط والتفاصيل

قرض حسن بالبطاقة فقط من بنك ناصر.. الشروط والتفاصيل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يطلق حزمة تكليفات جديدة للنهوض بـ التعليم .. فيديو وإنفوجراف

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025

رمضان 2025 والإجازات الرسمية.. مواعيد هامة واستعدادات مبكرة

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

10 جيجا إنترنت هدية من we لعملاء الإنترنت الأرضي.. كيف تحصل عليها؟

10 جيجا إنترنت هدية من we لعملاء الإنترنت الأرضي.. كيف تحصل عليها؟

شاومينج

الإعدادية بـ300 جنيه| شاومينج يعلن تسعيرة تسريب امتحانات 2025

ترشيحاتنا

فخرى لاكاى

سيراميكا يمنح فخرى لاكاى 48 ساعة راحة بعد إصابته أمام الطلائع

الاتحاد المصري لتنس الطاولة

اتحاد تنس الطاولة يرشح عددا من الأسماء للجان الاتحاد الدولي للعبة

كوكا

رسميًا | أحمد حسن كوكا ينضم إلى لوهافر حتى نهاية الموسم

بالصور

نشوى مصطفى تكشف عن صورة لزوجها قبل وفاته بيومين

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

مها الصغير تحذف معظم صورها مع أحمد السقا

أحمد السقا - مها الصغير
أحمد السقا - مها الصغير
أحمد السقا - مها الصغير

نوع خضار رخيص وقليل من يتقن طهيه.. يحمي الكلى وله فوائد صحية مذهلة

نوع خضار رخيص وقليل من يتقن طهيه يحمي الكلى وله فوائد صحية مذهلة
نوع خضار رخيص وقليل من يتقن طهيه يحمي الكلى وله فوائد صحية مذهلة
نوع خضار رخيص وقليل من يتقن طهيه يحمي الكلى وله فوائد صحية مذهلة

طريقة عمل صوصات المطاعم في المنزل بطرق سهلة ولذيذة

طريقة عمل صوصات المطاعم في المنزل بطرق سهلة ولذيذة
طريقة عمل صوصات المطاعم في المنزل بطرق سهلة ولذيذة
طريقة عمل صوصات المطاعم في المنزل بطرق سهلة ولذيذة

فيديو

زيزو

83 هدف و 249 مبارة … حكاية زيزو مع الزمالك منذ انضمامه

تطورات أزمة شكري سرحان

تهديد عمر متولي بالشطب من النقابة.. بعد انتقاده للراحل شكري سرحان

ياسمين فتح الله

تفاصيل الكارت الموحد للدعم التمويني.. الحكومة تكشفها

جمال سليمان

جمال سليمان محمولا على الأعناق في شوارع دمشق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الافتتاح الذي ينتظره العالم

المزيد