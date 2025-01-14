اليوم.. أولى جلسات استئناف نجل طليقة شيف شهير بقضية الشيخ زايد

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الطفل في الشيخ زايد، أولى جلسات الاستئناف المقدم من نجل طليقة شيف شهير على حكم حبسه سنة في قضية دهس عامل دليفري.

وتضمن الحكم الصادر سابقًا إدانة المتهم بارتكاب جريمة القتل الخطأ، وقيادة سيارة دون ترخيص، وعدم تقديم المساعدة للضحية بعد الحادث.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم، الذي هو نجل زوجة الشيف الشهير، استولى على مفاتيح سيارة زوج والدته دون إذن، واستخدمها للذهاب إلى أحد المتاجر. وأثناء القيادة، صدم عامل دليفري كان يقود دراجة نارية، بعد أن غير الأخير الحارة المرورية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وفور وقوع الحادث، أقر المتهم بأنه توقف لفترة قصيرة بسبب عطل في السيارة، ثم أبلغ زوج والدته بما حدث، قبل أن يفر من الموقع خوفًا من الاعتداء عليه من قبل المارة وأصدقاء الضحية.

أضاف تقرير الطب الشرعي الذي أعدته النيابة العامة أن عينة الدم الخاصة بالمتهم خالية من أي مواد مخدرة، فيما أظهرت التقارير الأولية استمرار العمل على فحص السيارة والدراجة النارية لتحديد المسؤوليات الفنية بدقة.