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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بالفتح
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بالفتح
إيهاب عمر
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تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز الفتح لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

ورافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلى أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ومحمود ياسين رئيس ركز ومدينة الفتح، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وانجى مصطفى على مدير المركز التكنولوجي لمركز الفتح.

واطمأن المحافظ على سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المركز عن معدلات الإنجاز وعدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها فضلاً عن الإجراءات الجاري إتباعها حتى الإنتهاء من الطلبات وتسليم المواطن نموذج 8 تصالح، وشاهد تلقي طلبات المواطنين.

كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول إجراءات ملفي تقنين أراض أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء والتسهيلات التي يقوم المركز بتقديمها للمواطنين.

وأشار إلى انتظام العمل في المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل التعاون لضمان تسهيل الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة توفيق أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية المقررة.

وكلف المحافظ، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات، وإبراز أهمية التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وعرض المزايا التي ستعود على المواطن وتعريفه بالمستندات المطلوبة مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

أسيوط تلقي طلبات التصالح المركز التكنولوجي أخبار أسيوط أخبار المحافظات مركز ومدينة الفتح تلقي طلبات المواطنين

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