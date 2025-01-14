طريقة عمل الأرز البسمتي زي المطاعم

قدمت الشيف سلوى الغرباوى، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، طريقة عمل الارز البسمتي مثل المطاعم..

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي

مكعب مرقة دجاج

رشة ملح

رشة قرفة أو عود قرفه

1/2 ملعقة صغيرة كركم

3 أكواب ماء

نصف معلقه صغيره كمون

ورق لورا( ورق الغالر)

واحدة لومى (ليمون ناشف)

٦حبات قرنفل (مسمار)

٣حبات حبهان

نصف معلقة سمن + معلقه كبيره زيت

نصف معلقه صغيره سكر

طريقة التحضير:

- فى إناء عميق نغسل الأرز جيدًا بالماء أكثر من مرة

- فى إناء على النار نضع القليل من الزيت والسمن ثم نضيف إليه مكعب مرقة الدجاج وباقى التوابل المذكوره وأول ماريحة التوابل تظهر أثناء تحميرها مع السمن والزيت هنضيف عليهم الأرز والسكر والملح

- نقلب الأرز جيدًا حتى يختلط بشكل كامل بالتوابل والبهارات

- نضيف الماء الساخن ونقلب حتى تذوب مرقة الدجاج تمامًا

- نغطى الإناء ونتركه على نار هادئة ولا نقلب الأرز إلا بعد أن يتشرب الماء كله وبعد النضجن يهدء قليلا ويقدم