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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الأرز البسمتي زي المطاعم

الارز البسمتى
الارز البسمتى
رنا عصمت
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قدمت الشيف سلوى الغرباوى، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، طريقة عمل  الارز البسمتي مثل المطاعم..

طريقة عمل الارز البسمتى بالكركم | أطيب طبخة

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي

مكعب مرقة دجاج

رشة ملح

رشة قرفة أو عود قرفه

1/2 ملعقة صغيرة كركم

3 أكواب ماء

نصف معلقه صغيره كمون

ورق لورا( ورق الغالر)

واحدة لومى (ليمون ناشف)

٦حبات قرنفل (مسمار)

٣حبات حبهان

نصف معلقة سمن + معلقه كبيره زيت

نصف معلقه صغيره سكر

طريقة التحضير:

طريقة عمل أرز بسمتي، بالخلطة، بخطوات بسيطة وطعم مميز

- فى إناء عميق نغسل الأرز جيدًا بالماء أكثر من مرة

- فى إناء على النار نضع القليل من الزيت والسمن ثم نضيف إليه مكعب مرقة الدجاج وباقى التوابل المذكوره وأول ماريحة التوابل تظهر أثناء تحميرها مع السمن والزيت هنضيف عليهم الأرز والسكر والملح

- نقلب الأرز جيدًا حتى يختلط بشكل كامل بالتوابل والبهارات

- نضيف الماء الساخن ونقلب حتى تذوب مرقة الدجاج تمامًا

- نغطى الإناء ونتركه على نار هادئة ولا نقلب الأرز إلا بعد أن يتشرب الماء كله وبعد النضجن يهدء قليلا ويقدم

الارز البسمتى طريقة عمل الارز البسمتي مثل المطاعم طريقة عمل الارز البسمتي

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طريقة عمل الأرز البسمتي زي المطاعم

الارز البسمتى
الارز البسمتى
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