دهس عامل دليفري.. تأجيل محاكمة ابن طليقة الشيف الشربيني لـ 28 يناير

أجلت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر محاكمة ابن طليقة الشيف الشربيني في دهس عامل دليفري بالشخ زايد لجلسة 28 يناير الجاري.



كانت عاقبت محكمة جنح الطفل بالجيزة ابن طليقة الشيف الشربيني بالحبس سنة مع الشغل في اتهامه في دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، كما غرمت المحكمة المتهم ١٠٠ الف جنيه.

وقال المستشار علي فايز إن والدة المتهم عرضت على أسرة المجني عليه دية مبلغ ٢ مليون جنيه، إلا أنهم رفضوا تقاضي المبلغ.

وأحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد قضية ابن طليقة الشيف الشربيني في اتهامه بدهس عامل دليفري إلى نيابة الطفل للاختصاص.

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص عينة دماء ابن طليقة الشيف الشربيني عن تطور جديد في القضية، حيث خضع لتحليل مخدرات، عقب اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، وأورد تقرير الطب الشرعي أن عينة المخدرات ب…