وزير تعليم سابق يكشف مفاجأة في نظام البكالوريا

كشف الدكتور أحمد جمال موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، تفاصيل مشاركته في الحوار المجتمعي بشأن تطوير الثانوية العامة وتطبيق نظام البكالوريا.

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تطوير الثانوية العامة وتطبيق نظام البكالوريا

وأكد الدكتور أحمد جمال موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء،

أن الطالب في البكالوريا يكون أمامه أربعة خيارات، ومسمى البكالوريا عودة للخلف، مضيفا أن لا يوجد نظام تعليمي في العالم جامد وكله يقبل التطوير.

وأشار الدكتور أحمد جمال موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أن بخصوص المناقشة التفصيلية للأمر المطروح بشأن تطوير الثانوية العامة وما يعرف بالبكالوريا، وجدنا أنه لا بد من يبقي المسمى كما هو ويكون ثانوية عامة وليس بكالوريا.