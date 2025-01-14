نقل البرلمان توصي بتعزيز موازنة صيانة الطرق وتشكيل لجنة لبحث مشكلات سوهاج

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

جاء من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي مازن بشأن الحاجة إلى رفع كفاءة طريق القاهرة / أسوان الصحراوي الغربي بداية من كمين الكوامل وحتى أسيوط، هذا بالإضافة إلى وضع علامات إرشادية وعواكس عليه، نظراً لخطورة الطريق وتسببه بالعديد من الحوادث.

وأوصت اللجنة بعد مناقشته، بقيام وزارة المالية بتعزيز الباب الثانى الخاص بصيانة الطرق المار علي إنشائها أربع سنوات، والقيام بصيانة عاجلة للجزء الخاص بطلب الإحاطة.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قوره بشأن الحاجة إلى رصف طريق الجيش حتى كمين ١٥ مايو على طريق الاوتوستراد بطول 5 كم.



وأوصت اللجنة بموافاة اللجنة بخطاب من مديرية الطرق والنقل بموعد نهو أعمال الطريق.



وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم مبارك بشأن الحاجة إلى إنشاء مطلع ومنزل للكوبري العلوي الجديد قبلي عند قرية الشوش بمحافظة سوهاج.

وأوصت بافادة اللجنة بعدم وجود أعمال نزع ملكية.

كما ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد لبيب، بشأن الحاجة إلى إعادة تخطيط وإنارة ميدان طريق البحر الأحمر (الصينية بمحافظة سوهاج.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة النائب سيد عوض أمين سر اللجنة وتضم ممثلى محافظة سوهاج والهيئة العامة للطرق والكبارى والإدارة العامة للمرور، لمعاينة وبحث إعادة هيكلة وتخطيط ميدان طريق البحر الأحمر، وموافاة اللجنة بالنتيجة.



كما ناقشت أيضا ثلاثة طلبات إحاطة من النائبة غادة الضبع، الأول: بشأن الحاجة إلى انشاء عدد ثلاثة كباري مشاه أعلى شريط السكك الحديدية الأول بمنطقة الثلاث كباري بمدخل سوهاج البحري، والثاني بمنطقة العارف، والثالث بمنطقة مزلقان الشيخ عطا قبلي منطقة العارف بمحافظة سوهاج.



وأوصت اللجنة، الهيئة العامة للطرق والكبارى بإفادة اللجنة بخطاب رسمى يفيد توقيع بروتوكول مع المحافظة بشأن إنشاء الكبارى الثلاثة.



وجاء الثاني بشأن اختلاف المنسوب بين أبواب القطارات وارصفة محطة سكك حديد مدينة سوهاج، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأوصت اللجنة في شأنه، بإعداد دراسة للمحطات التى تواجه المشكلة علي مستوى محطات الصعيد، وبحث إمكانية تركيب باب علي الأرصفة.

كما جاء الثالث: بشأن الحاجة إلى توفير موعدين جديدين لتوقف قطارات التالجو بمحطة سكك حديد مدينة سوهاج بمحافظة سوهاج.

وأوصت بإعادة دراسة مواعيد وقوف القطارات.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن الحاجة إلى تشغيل خط أتوبيس لنقل الطلبة من طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج إلى جامعة سوهاج (الكوامل).

وأوصت اللجنة بدعوة رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، خلال الاجتماعات القادمة، لعرض رؤية الجهاز في تطوير النقل الداخلي والتعرف علي خطوط النقل علي مستوى الجمهورية وموافاة اللجنة ببيان بشأنها.

وذلك في حضور ممثلي شركات النقل الجماعي.



وناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين غادة الضبع، ألفت المزلاوى بشأن الحاجة إلى إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمحافظة سوهاج وذلك لخدمة المناطق الصناعية وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأوصت اللجنة بسرعة إعداد الدراسات اللازمة.



فيما أرجأت اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر الهوارى بشأن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان محطة سكك حديد مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.



وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، حرص اللجنة علي متابعة التوصيات الصادرة عنها، والالتزام بتنفيذها.

وأشار إلي أن الالتزام بالتوصيات يوفر علي الدولة ملايين الجنيهات، موضحا اهمية تعزيز موازنة صيانة الطرق حيث يساعد ذلك في الحد من الزحام والحوادث.