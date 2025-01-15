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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية: تأجيل الامتحانات الصباحية اليوم الأربعاء نصف ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني
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 قرّر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، القائم بعمل رئيس الجامعة، أنه يتم ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم الأربعاء الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٥ لمدة نصف ساعة.

وذكرت جامعة الإسكندرية في بيان أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، لتبدأ في تمام التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة ويتم ترحيل نصف ساعة للامتحانات التالية لنفس اليوم.

وبناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي  تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

ولذلك تهيب محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية: 
_ القيادة بهدوء تام
_لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.
_إضاءة كشافات الشبورة المائية.
_زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.
_استعمال مساحات الزجاج باستمرار.
_فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.
_استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

الاسكندرية الشبورة المائية الفترة الصباحية جامعة الاسكندرية ترحيل الامتحانات

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