كهربا يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ألفيس البرتغالي

أكد أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نادي ألفيس البرتغالي بسبب غرامة الزمالك.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الغرامة الموقعه على كهربا تضامنية مع نادي أفيس البرتغالي".

وتابع:" أعتقد أن محامي اللاعب يتولي القضية في الفيفا في الوقت الحالي، من أجل الحصول على نصف الغرامة وهناك إجراءات تتم في الوقت الحالي".

وواصل:" أطالب جمهور الأهلي بمسامحة كهربا، بعد إهدار ركلة الترجيح في مباراة باتشوكا، وهو سدد في دوره وهو ما أكده اللاعب لي".