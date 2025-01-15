«شبانة»: الأهلي يُفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، يفاضل بين 3 لاعبين، لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الأهلي يسعي لترميم خط الدفاع، خاصة وأن أشرف داري كثير الإصابات، وهناك استقرار على ضم مدافع في يناير".

وتابع:" الأهلي وضعه عينه على 3 لاعبين لتدعيم الدفاع، وهم محمد ربيعة مدافع سموحة، ومحمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي زد".

وواصل: "شادي محمد، له تصريح غريب، أن مبادئ الأهلي، ليست قرآن كريم، وذلك ردًا على رفض البعض عودة أحمد قندوسي، وأنه بقوله أن مكانة الأهلي التي وصل ليها بسبب ترسيخ المبادئ التي وضعها، والأهلي كمؤسسة ليس له علاقة بما حدث مع قندوسي".