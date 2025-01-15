«شبانة»: أحمد دياب يستحق الاستمرار في رئاسة رابطة الأندية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية الحالي، يستحق التواجد في منصبه بعد تطوير مسابقة الدوري المصري وانتظامها.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" انتخابات رابطة الأندية قربت، وأحمد دياب يستحق التواجد لدورة جديدة، لأنه حل العديد من الأزمات، وهناك استقرار في الملاعب وتطوير في النقل التلفزيوني والمسابقة وأصبح لا توجد تأجيلات".

وأتم:" ليس من المعقول أن يرحل دياب، ويجب أن يجني ثمار النجاح الذي قامت به الرابطة في الفترة الماضية، وأتوقع أن يستمر حتى نهاية الموسم الجاري".