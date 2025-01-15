بسبب الضباب.. تأخير الرحلات الجوية والقطارات وتنبيه عاجل من الأرصاد في الهند

تسبّب الضباب الكثيف والطقس البارد في تأخير إقلاع القطارات والرحلات الجوية في عدة أجزاء من شمال الهند بما في ذلك العاصمة نيودلهي يوم الأربعاء.

أصدر مكتب الأرصاد الجوية الهندي تنبيها باللون البرتقالي لدلهي وهو ثاني أعلى مستوى تحذيري متوقعا ضبابا كثيفا إلى كثيف للغاية في العديد من المناطق، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن مدى الرؤية في مطار دلهي الرئيسي كان بين صفر إلى 100 متر (328.08 قدم) وإن أكثر من 40 قطارا في شمال الهند تأخرت بسبب الضباب حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت سلطات المطار على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن بعض إقلاع الطائرات من دلهي تأخر وحذرت من أن الرحلات الجوية التي تفتقر إلى نظام الملاحة كات 3 الذي يتيح الهبوط على الرغم من ضعف الرؤية ستواجه صعوبات. ويتعامل مطار دلهي الرئيسي مع حوالي 1400 رحلة يوميا.

وأضاف إنديجو أكبر شركة طيران في البلاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "قد يؤدي ضعف الرؤية والضباب فوق دلهي إلى بعض التأخيرات".

وأظهرت وسائل إعلام محلية صورا لمركبات تسير على طول الطرق السريعة وسط الضباب، وأشخاصا يتجمعون داخل منازلهم بينما انخفضت درجة الحرارة إلى 7 درجات مئوية (44.6 درجة فهرنهايت).

وصنفت دلهي كأكثر مدينة تلوثا في العالم في التصنيف المباشر الذي أجرته مجموعة IQAir السويسرية يوم الأربعاء، حيث سجلت درجة الحرارة 254، وهو ما صنفها على أنها "غير صحية للغاية".

وتكافح العاصمة الهندية سوء جودة الهواء والضباب الدخاني منذ بداية الشتاء.