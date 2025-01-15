سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة هاتف Galaxy S25 Slim .. اعرف مواصفاته

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها المرتقب Galaxy S25 Slim في مايو 2025. ووفقًا لما ذكره موقع Instant Digital، فإن إطلاق الهاتف قد يتزامن مع مهرجان التسوق في الصين، وخلال فترة الطلب المرتفع من المرجح أن يتوفر هاتف Galaxy S25 Ultra للطلب المسبق فورًا بعد الحدث الرسمي، مع بدء عمليات التسليم

مواصفات هاتف Galaxy S25 Slim

ووفقا لموقع gizmochina فقد ظهر هاتف Galaxy S25 Slim مؤخرًا على GeekBench ، ومن المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite لـ Galaxy وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، ونظام تشغيل One UI 7 على Android 15، والذي سيظهر لأول مرة مع سلسلة S25.



تسريبات هاتف Samsung Galaxy S25 Slim

سيقدم هاتف Galaxy S25 Slim بديلاً أنحف وأخف وزنًا لسلسلة S25، حيث يتميز بشاشة Dynamic AMOLED 2x مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز. و سيتضمن تقنية كاميرا ALoP من سامسونج مع مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 3.5x وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

على الرغم من سمكه النحيف للغاية 6.6 مم، مما يجعله أنحف من كل من هواتف S25 (7.2 مم) و S25 Plus (7.3 مم)، فإن هاتف Galaxy S25 Slim قد يحتوي على بطارية تتراوح سعتها بين 4700 إلى 5000 مللي أمبير في الساعة. تشير التسريبات إلى أنه قد يتم الترويج لهاتف Galaxy S25 Slim خلال حدث Galaxy Unpacked هذا الشهر

هاتف Samsung Galaxy S25 Slim

عند الحديث عن سلسلة هواتف Galaxy S25، والتي من المقرر إطلاقها في 22 يناير، فهي تشمل كلا من هاتف Galaxy S25 و S25+ و S25 Ultra وقد تم تجهيز كلا الهاتفين بشريحة Snapdragon 8 Elite وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت + وكاميرات خلفية ثلاثية وشاشات 120 هرتز تتراوح من 6.36 إلى 6.7 بوصة.

يتميز هاتف Galaxy S25 الرائد بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.9 بوصة، ونظام كاميرا رباعية بدقة 200 ميجابكسل، وهيكل من التيتانيوم، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 45 وات والشحن اللاسلكي Qi2.