تربيتى عيشتنى فى رعب.. رانيا يوسف تكشف عن قيود نشأتها

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن الحياة التى كانت تعيشها مع والديها والتى وصفتها بالمليئة بالقيود.

وقالت رانيا يوسف فى بودكاست “ريما وحكاويها” للكاتبة ريم جمال: “أنا تمردت من 5 سنين، تربيتي عيشتني في رعب طول الوقت، بابا كان ضابط وماما مضيفة، وأبويا هو اللي كان طول الوقت معايا أكتر”.

وأضافت رانيا يوسف : أبويا مكانش قاسي لكن كنت بترعب منه، إحنا جيل البنات اللي كان طول الوقت عايش خايف، وكان في طقوس مش ممكن أخرج عنها وعلشان أعمل فلوس وأعمل مستقبلي بالطريقة اللي أنا عايزاها، أنا أجبرت على دخول آداب إنجليزي وخصلتها في 14 سنة، لكن كان نفسي أدخل معهد السينما وأطلع مخرجة وده متحققش".

رانيا يوسف تشارك فى موضوع عائلى

وشاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” مجموعة صور من كواليس تصوير الموسم الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”، الذي يترقبه الجمهور بشدة.

ظهرت رانيا يوسف بإطلالة مميزة خلال تجسيدها لشخصية “عبلة”، وعلقت على الصور قائلة: “إيه رأيكم في عبلة في موضوع عائلي؟”، مما أثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين أشادوا بأدائها وشوقهم لمتابعة العمل.

يذكر أن مسلسل “موضوع عائلي” بطولة ماجد الكدواني، رانيا يوسف، وعدد كبير من النجوم، ويعد من الأعمال الدرامية التي حصدت نجاحًا كبيرًا في مواسمها السابقة بفضل مزجه بين الدراما العائلية والكوميديا.

مسلسل موضوع عائلي 3، تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

موضوع عائلي

تظهر الفنانة رانيا يوسف التي تجسد شخصية "عبلة عبد الجواد" ابنة خال إبراهيم، بطل المسلسل من جديد بعد غياب سنوات عن التواصل معه، بغرض الانتقام منه لرفضه الزواج منها في شبابهم، وتقوم بسرقة عقود الشقة التى يقيم بها هو وعائلته وطرده منها.

ويعتبر مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث استكمالا لأحداث الجزئين الأول والثاني من المسلسل، ويأتي في إطار اجتماعي كوميدي يناقش العلاقة بين الأب والأبناء، ومشكلات السنوات الأولى من الزواج.