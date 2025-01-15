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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر
أ ش أ
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1112 شاحنة و150 سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2090 راكبا بموانيها.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، و610 شاحنات و134 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15 ألفا و500 طن بضائع، و502 شاحنة و16 سيارة. 

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة (Alcudia Express)، بينما غادرته السفينتان (أمل، وسينا)، كما تم تداول 3700 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي (عمان، بريدج، آور، وآيلة)، فيما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة TRUST على متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة إلى الصومال.

ميناء نويبع ميناء سفاجا بضائع عامة ميناء بورتوفيق هيئة مواني البحر الأحمر

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