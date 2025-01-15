العضو المنتدب لشركة أوتو موبيلتي: فصل جديد لصناعة السيارات في مصر

قال عثمان المنعم، العضو المنتدب لشركة أوتو موبيلتي، إن اليوم يمثل فصلا جديدا لصناعة السيارات في مصر مع افتتاح خط الإنتاج المحلي للسيارات داخل مصر.

وأضاف: “نشعر بالفخر بتصنيع أول سيارتين جيلي في مصر”، لافتا إلى أن “هذا يعكس التزامنا بتصنيع سيارات محليا وزيادة الاستثمارات داخل مصر”.

ووجه الشكر للقيادات المصرية لتعاون معاهم لبدء هذا المشروع الضخم وتحقيق الأهداف المشتركة في الاستثمارات وتوفير فرص عمل.

وتابع: “إننا نسعى لأن يكون لدينا مركز خبرة في المنطقة”.

وأشار إلى أن الشركة تصل إلى 50% تجميعا للسيارات محليا في مصر للسيارات الصديقة البيئة، وسيتم تسليم السيارات في أول فبراير المقبل بأسعار للسيارات الكومفرت بمليون و70 ألف جنيه، وبيريميو مليون و170، والسبورت مليون و270.

وكان فهد الغانم، رئيس شركة أوتو موبيلتي، قال إن شركته تخطو خطوة جديدة لتصنيع وتجميع السيارات في مصر، لافتا إلى أن مصر لها مكانة كبيرة في قلوب العرب، كما أنها إحدى أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال احتفالية افتتاح خطوط تجميع السيارات في مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح أول خط إنتاج لشركة جيلي في الشرق الأوسط وأفريقيا لتوطين صناعة السيارات في مصر وتوفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات في مصر.

وأشار إلى أن اليوم سوف يتم إطلاق أول سيارتين جيلي داخل مصر، لافتا إلى أنها لاحظة فارقة للشركة في مصر.