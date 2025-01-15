إيريس كنوبلوخ رئيسا لمهرجان كان في ولاية ثانية وفتح باب استقبال الأفلام

قرر مجلس إدارة مهرجان كان السينمائي إعادة انتخاب إيريس كنوبلوخ رئيسة للمهرجان بالإجماع، لولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات، تبدأ في شهر يوليو 2025 وتشمل دورات المهرجان للأعوام 2026، 2027، و2028.



أعربت إيريس نوبلوش عن امتنانها لمجلس الإدارة: "أشعر بشرف عميق لتلقي ثقة مجلس إدارتنا مرة أخرى. أشعر بفخر كبير بنجاح النسختين الماضيتين، وأنا متحمسة لمواصلة هذه الرحلة جنبًا إلى جنب مع مندوبنا العام تييري فريمو وفريقنا المخلص في السنوات القادمة.



ويعد مهرجان كان، أو مهرجان كان السينمائي، أحد المهرجانات السينمائية المرموقة والمؤثرة في العالم، ويقام سنويًا في مدينة كان بفرنسا، وقد تم تأسيسه لأول مرة في عام 1946، ويستقطب المهرجان صانعي الأفلام والممثلين والمنتجين والمشاهير من جميع أنحاء العالم، ويعرض مجموعة متنوعة من الأفلام، بما في ذلك العروض الأولى والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية.



ومن المقرر أن تقام الدورة الثامنة والسبعون لمهرجان كان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 25 فبراير 2025 للأفلام المدرسية لاختيار La Cinef، و3 مارس 2025 للأفلام القصيرة، و14 مارس 2025 للأفلام الروائية.



يُعد مهرجان كان الدولي، بنسخته الـ77، واحدًا من أكثر الأحداث شهرةً في العالم، وبالتأكيد أهم مهرجان سينمائي من حيث التأثير العالمي. ومن خلال الأعمال والفنانين والموضوعات التي يعرضها على المسرح العالمي على مدار 15 يومًا، ينخرط الحدث إلى الأبد في عملية تجديد ذاتي.

