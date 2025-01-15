قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: تغليب روح الوحدة العربية والإسلامية ضرورة لمواجهة العدوان على غزة
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
ترومان سادس مرة.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية
وزير خارجية إسرائيل يرفض اقتراح أهم حلفائه حول غزة والضفة
10 ملايين يورو أسبوعيا .. إعلامي يكشف تفاصيل توقيع محمد صلاح مع الهلال
أسعار الذهب اليوم في مصر
شيكات بدون رصيد ..رفض طعون "علي غزال" لاعب منتخب مصر
علي جمعة: القرآن الكريم أثبت نورانية النبي
سفير سلطنة عمان: قناة السويس وجهة مناسبة لتقديم خدمات لوجستية عالمية
التنمية المحلية: تدريب شباب المحافظات على الحرف وتوفير فرص عمل لهم
خلي بالك.. 7 نصائح تهمك لتجنب الحوادث في الشبورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيريس كنوبلوخ رئيسا لمهرجان كان في ولاية ثانية وفتح باب استقبال الأفلام

إيريس كنوبلوخ
إيريس كنوبلوخ
محمد نبيل
×

قرر مجلس إدارة مهرجان كان السينمائي إعادة انتخاب إيريس كنوبلوخ رئيسة للمهرجان بالإجماع، لولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات، تبدأ في شهر يوليو 2025 وتشمل دورات المهرجان للأعوام 2026، 2027، و2028.

أعربت إيريس نوبلوش عن امتنانها لمجلس الإدارة: "أشعر بشرف عميق لتلقي ثقة مجلس إدارتنا مرة أخرى. أشعر بفخر كبير بنجاح النسختين الماضيتين، وأنا متحمسة لمواصلة هذه الرحلة جنبًا إلى جنب مع مندوبنا العام تييري فريمو وفريقنا المخلص في السنوات القادمة.


ويعد مهرجان كان، أو مهرجان كان السينمائي، أحد المهرجانات السينمائية المرموقة والمؤثرة في العالم، ويقام سنويًا في مدينة كان بفرنسا، وقد تم تأسيسه لأول مرة في عام 1946، ويستقطب المهرجان صانعي الأفلام والممثلين والمنتجين والمشاهير من جميع أنحاء العالم، ويعرض مجموعة متنوعة من الأفلام، بما في ذلك العروض الأولى والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية.
 

ومن المقرر أن تقام الدورة الثامنة والسبعون لمهرجان كان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 25 فبراير 2025 للأفلام المدرسية لاختيار La Cinef، و3 مارس 2025 للأفلام القصيرة، و14 مارس 2025 للأفلام الروائية.

يُعد مهرجان كان الدولي، بنسخته الـ77، واحدًا من أكثر الأحداث شهرةً في العالم، وبالتأكيد أهم مهرجان سينمائي من حيث التأثير العالمي. ومن خلال الأعمال والفنانين والموضوعات التي يعرضها على المسرح العالمي على مدار 15 يومًا، ينخرط الحدث إلى الأبد في عملية تجديد ذاتي.
 

مهرجان كان مهرجان كان السينمائي إيريس نوبلوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق .. اعرف وصلت كام

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في مصر

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأنت في البيت.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا بهذه الطريقة

محمد صلاح

تركي آل الشيخ يثير التكهنات بشأن وجهة محمد صلاح المقبلة

أسعار الدواجن

تراجعت 5 جنيهات .. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة والأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية

رئيس كوريا الجنوبية

أول تعليق من رئيس كوريا الجنوبية بعد اعتقاله

ترشيحاتنا

كرة اليد

موعد تحرك منتخب مصر إلى صالة زغرب لمواجهة الأرجنتين في بطولة العالم لكرة اليد

الاهلي والزمالك

ناقد رياضي عن تأخر الأهلي والزمالك في الصفقات: لعل المانع خير

تريزيجيه

إعلامي يصدم جمهور الأهلي بشأن تريزيجيه

بالصور

مكياج ناعم .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

داخل سيارتها.. مي عمر تثير ضجة بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

جمبسوت تايجر.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

رئيس الأركان يتفقد عدداً من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات

الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة

فيديو

انفصال أحمد السقا ومها الصغير

بعد عشرة سنين كتير.. حقيقة انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة

عينيكم متجيبهومش الأرض …. ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة على بعد خطوة للرجوع

بدرية طلبة

بدرية طلبة ترد على منتقديها: "سيبوني أعيش وجعي بطريقتي”

الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة

رئيس الأركان يتفقد عدداً من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد