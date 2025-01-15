أمين الشعب الجمهوري بالجيزة يطالب بالاستماع لأراء أولياء الأمور حول “البكالوريا”

رحب رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بالحوار المجتمعي الذي بدأته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس حول مقترح تعديل نظام الثانوية العامة واستبداله بنظام البكالوريا، مشيرًا إلى أهمية دراسة المقترح من كافة جوانبه ليمكن التوصل لأفضل نظام ممكن بالتشاور مع الخبراء والمعنيين، خاصة وأن قضية الثانوية العامة تمس كل الأسر المصرية.

وأكد أمين حزب الشعب الجمهوري في بيان له اليوم، أن نظام الثانوية العامة بشكله الحالي به الكثير من المشاكل ويشكل أزمة ضاغطة على الكثير من أولياء الأمور والطلبة.

وشدد على أن تطوير التعليم منظومة متكاملة يجب أن تتكامل فيما بينها فتطوير التعليم الأساسي يكمله وينجحه منظومة جديدة للثانوية العامة وكذلك التعليم الجامعي فالمستهدف من التعليم هو بناء إنسان واعي، كما أن الجمهورية الجديدة التي نطمح إليها لن تقوم إلا على أكتاف الشباب المتعلم الواعي من أبناء الشعب المصري.

وثمن عطا تصريح وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف بأن نظام البكالوريا الجديد يعتمد على تطوير المهارات الفكرية والنقدية لدى الطلاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

وأضاف: يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ هذا الهدف وتدريب المدرسين على تنفيذ ذلك، كما أنه يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة في وضع درجات التقييمات المستمرة للطلاب منعًا لاستغلالها بشكل سلبي، كما أن فكرة إتاحة دخول الإمتحان مرتين يعطي الطلاب فرصة ثانية لتعويض أي قصور، فامتحان الفرصة الواحدة ليس مقياسًا لقدرة الطالب .

وطالب، أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إلى أنه يجب قبل تنفيذ نظام البكالوريا الجديد أن يتم عمل حلقات نقاشية مع أولياء الأمور والاستماع لآرائهم بالإضافة للخبراء والمختصين، وتوعيتهم بالنظام الجديد فلأولياء الأمور دور أساسي في إنجاح أو إفشال أي نظام جديد فدور الأسرة لا يقل شيئًا عن دور المدرسة.