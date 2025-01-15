إعلامي يصدم جمهور الأهلي بشأن تريزيجيه

كشف أمير هشام عن موقف اللاعب تريزيجيه في الانتداب للأهلي مع بداية الموسم خاصة مع وجود العروض السعودية بعد انتهاء مدة إعارته.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بخصوص موقف تريزيجيه في

صعوبة بالغة في انتداب اللاعب للأهلي مع بداية الموسم نظراً للعروض السعودية المغرية على المستوى المادي واللاعب اقرب إلى الانتقال للدوري السعودي بعد انتهاء مدة إعارته بقطر".

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على إستاد أبيدجان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الجونة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري نايل.