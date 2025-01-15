دون إصابات.. إخماد حريق بشقة سكنية بالحضرة وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية من إخماد حريق نشب في أحد العقارات بمنطقة الحضرة الجديدة التابعة لحي وسط، دون تسجيل أي إصابات.

وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا باندلاع حريق في عقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع للوقوف على أسباب الحريق والتعامل معه.

وقد وجه الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إدارة الأزمات بالحي إلى سرعة المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحريق الذي اندلع في العقار الكائن بشارع أبو ليلى بالحضرة الجديدة.

وتبين من المعاينة أن الحريق نشب في الطابق الثاني نتيجة ماس كهربائي، حيث تم استدعاء قوات الحماية المدنية التي نجحت في إخماده. كما تم فصل الغاز والكهرباء عن العقار، وتم إحالة الواقعة إلى مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع استمرار متابعة الموقف.