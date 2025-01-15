تقارير سعودية تؤكد: محمد صلاح وقع مع نادي الهلال لمدة 6 أشهر

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"تقارير سعودية تؤكد بأن محمد صلاح وقع مع نادي الهلال السعودي لمدة 6 أشهر لتمثيل النادي في كأس العالم للأندية مقابل راتب 10 ملايين يورو أسبوعياً وهو الراتب الأعلي في العالم وفي تاريخ كرة القدم".

وكان قد أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير عن إتمام الأهلي 3 صفقات خلال الميركاتو الشتوي وموعد الإعلان عنها .

وكتب الدردير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ عندي معلومة بتقول إن الأهلي عامل ٣ صفقات مرعبة جاية في الطريق والإعلان عنها بعد ٤ أيام ” .