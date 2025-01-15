هل يمكن استبداله .. نجم ليفربول يعلق علي رحيل مو صلاح من الريدز

علق نجم نادي ليفربول الإنجليزي إيميل هيسكي علي انتشار أنباء حول رحيل محمد صلاح من الريدز .



وقال هيسكي في تصريحات لموقع "إنستانت كازينو": "من الصعب تحديد من سيكون أكبر خسارة لليفربول في الصيف، إذا خسرت محمد صلاح، كم سيكلفك استبداله؟ هل يمكنك حتى استبداله؟، من الذي يسجل أرقامًا مثل صلاح؟ لا أحد على الإطلاق، أتفهم عمره، لكن هذا لا يظهر في أدائه حقًا، فهو لا يتوقف عن الركض في مبارياته وإحصائياته تتحدث عن نفسها، إنه لا يمكن تعويضه".

وأضاف: "أعتقد أن محمد صلاح هو الأهم بين الثلاثي الذي تنتهي عقودهم فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، لا أرى أن مشكلات العقد في ليفربول تؤثر على سعيه للفوز باللقب؛ إذا كان لها تأثير، أعتقد أنها كانت ستحدث حتى الآن، أعتقد أن هذا سيجعلهم أكثر تصميمًا على الفوز باللقب وإثبات خطأ المشككين، إنهم يسيرون على الطريق الصحيح في الوقت الحالي وسيكون من الصعب اللحاق بهم".