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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يطلق ألبومه الجديد «حبيبنا» على يوتيوب ومنصات الموسيقى

أحمد سعد
أحمد سعد
تقى الجيزاوي
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طرح النجم أحمد سعد، قبل قليل ألبومه الغنائي الجديد «حبيبنا» عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، في مفاجأة لجمهوره يقدمها بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي.
 

ألبوم أحمد سعد الجديد
 

وأصبح الألبوم متاح حاليا للجمهور عبر القناة الرسمية للنجم أحمد سعد على يوتيوب وهو عبارة عن 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

ويضم الألبوم أغنية «حبيبنا» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات  تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و«تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و«بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

بوستر ألبوم حبينا

وكان أحمد سعد طرح أطلق البوستر الدعائي لألبومه الغنائي الجديد خلال الساعات القليلة الماضية. 

وظهر "سعد" بلوك وشكل مختلف للمرة الأولى وظهر بشارب وقميص مختلف على بوستر الألبوم الجديد الذي يقدم فيه تجربة موسيقية مختلفة ناتجة عن خبرته خلال السنوات الماضية وكذلك تجاربه حتى الوصول إلى قلوب الجمهور وتقديم ما يحبوه منه ولكن بالشكل الذي يحبه أيضا.
 

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