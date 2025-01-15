مصادر للقاهرة الإخبارية: اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن انسحاب جيش الاحتلال من غزة وفتح المعابر

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس يؤكد على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال.

كما أن الاتفاق يؤكد على إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

وأضافت المصادر أن الاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل مترابطة.. يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية من قبل الطرفين.

انسحاب قوات الاحتلال شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، توقفا مؤقتا للطيران الحربي الإسرائيلي والاستطلاعي بغزة يوميا لمدة 10 ساعات.