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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء القطري: تنفيذ اتفاق غزة يستدعي التزام الأطراف بالكامل

رئيس وزراء قطر
رئيس وزراء قطر
أسامة علي
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أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، أن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيتم الاتفاق عليها خلال تنفيذ المرحلة الأولى، مشددًا على ضرورة التزام الجانبين بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.

وقال آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل وقف إطلاق النار، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": إن دولة قطر تؤكد التزامها بحقن دماء المدنيين، وتجنيب المنطقة تبعات هذا الصراع، بما يمهد الطريق لتحقيق سلام عادل ومستدام.

ستواصل العمل مع مصر

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن بلاده ستواصل العمل مع مصر والولايات المتحدة لضمان التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق واستمرار المفاوضات لتحقيق المراحل التالية من الاتفاق.

وأشار آل ثاني إلى أهمية الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، داعيًا لدعم الأمم المتحدة في إدخال وتوزيع المساعدات للسكان المدنيين بقطاع غزة، مضيفًا: "قطر لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للأسر المنكوبة ورفع معاناة أهالي القطاع".

مصر قطر غزة اخبار غزة اسرائيل

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