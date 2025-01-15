تاريخي.. قطر ومصر والولايات المتحدة تعلن عن اتفاق بشأن غزة

أعلن رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عن توصل قطر، ومصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متوجهاً بالشكر لشركاء قطر في هذا الاتفاق، مصر والولايات المتحدة، على الجهود المستمرة التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام.

وقال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي: "يسعدنا أن نعلن عن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، حيث سيتم العمل على استكمال الجوانب التنفيذية للاتفاق الليلة، مع توافق كامل بين جميع الأطراف." وأكد أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد 19 يناير 2025.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الأولية للاتفاق، أوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه سيتم إطلاق سراح 33 أسير فلسطيني من قبل حركة حماس مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين. وأضاف أن مراحل الاتفاق القادمة ستكون وفق جدول زمني يتم تحديده بعد استكمال المرحلة الأولى.

وتعهد وزير الخارجية القطري بأن قطر ومصر والولايات المتحدة ستواصل العمل لضمان تنفيذ الاتفاق بما يشمل وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن فرق من الدول الثلاث ستعمل على مراقبة التزام الأطراف بالاتفاق.

وأكد أن آليات لمتابعة تنفيذ الاتفاق ستكون موجودة، بهدف مراقبة أي خروق محتملة وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه.

وتابع: “المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الطرفين لتنفيذ ما تم التوافق عليه، ونحن سنكون حريصين على تحقيق السلام الدائم في المنطقة.”