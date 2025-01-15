أهديها لـ كهربا.. إمام عاشور يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي والجونة |صور

حصد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، جائزة رجل المباراة لمواجهة الأهلي والجونة، التي أقيمت على استاد القاهرة في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدفي فوز الأهلي على الجونة، وقام بإهداء جائزة رجل المباراة لمحمود كهربا.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره الجونة بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري الممتاز.

وسجل إمام عاشور هدفي الأهلي في الدقيقتين ٦٣ و90+1 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الجونة رصيده للنقطة 18 في صدارة جدول الدوري الممتاز، وتوقف الجونة عند النقطة 6 بالمركز 17.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي ويوسف أيمن وأكرم توفيق وعمرو السولية وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.