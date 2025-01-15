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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أنباء انتقال صلاح للهلال.. 10 فراعنة تألقوا في سماء الدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح
كريم عاطف
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يعتبر محمد صلاح أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم في السنوات الأخيرة، وقد حقق شهرة واسعة بفضل تألقه مع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وخلال الساعات الماضية ترددت عدد كبير من الأنباء عن اتمام صفقة انتقال الفرعون المصري محمد صلاح الى صفوف نادي الهلال، في حال انتقاله إلى الدوري السعودي بالفعل، سيكون ذلك حدثًا غير مسبوق في كرة القدم العربية والعالمية.

وانتقال لاعب بحجم النجم المصري محمد صلاح سيعزز من مكانة الدوري السعودي كوجهة مفضلة للاعبين النجوم، وسيتيح للمشجعين فرصة متابعة أحد أفضل لاعبي العالم في الملاعب السعودية، مما قد يساهم في تطوير كرة القدم في المنطقة بشكل عام.

ولكن محمد صلاح ليس اللاعب المصري الوحيد الذي أحترف تحت سماء الدوري السعودي، مثل محمد حجازي، كهربا، عبد الله السعيد، ومثلوا قوة إضافية للفرق التي انضموا إليها، حيث أسهموا في تعزيز مستوى الدوري السعودي على الصعيدين المحلي والقاري. 

أما عن قائمة أبرز اللاعبين المصريين الذين لعبوا في الدوري السعودي على مر السنوات، فهم كالتالي :

1- أحمد حجازي

انتقل المدافع المصري أحمد حجازي إلى الدوري السعودي في 2020، إلى نادي الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومن ثم تم شراء عقده بشكل نهائي، ويلعب بالدوري السعودي حتى الأن.

2- طارق حامد

 انتقل طارق حامد، لاعب الوسط المتميز في المنتخب المصري، إلى الاتحاد السعودي في 2022 حتى الأن ، و يُعتبر حامد من أهم لاعبي المنتخب المصري في الفترة الأخيرة، وكان له دور كبير في تعزيز خط وسط الاتحاد.

3- عبد الله السعيد

انتقل عبد الله السعيد إلى نادي التعاون السعودي في 2018 بعد فترة طويلة في النادي الأهلي المصري، وقدم خلال تواجده بالدوري السعودي أداءً مميزًا مع التعاون، وساهم في فوز الفريق بكأس خادم الحرمين الشريفين في 2019، وتم انتهاء مشواره عام 2020 .

4- شيكابالا

انتقل نجم كرة القدم المصري ولاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، للعب في الدوري السعودي موسم 2016-2017، عندما انتقل إلى نادي الرائد السعودي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. 

5-محمود عبدالمنعم "كهربا"

لعب كهربا في الاتحاد السعودي في 2016 بعد انتقاله من الزمالك المصري. في الاتحاد، أصبح كهربا أحد الأسماء اللامعة في الهجوم بفضل مهاراته العالية وسرعته ، ثم إلى الدوري التركي ومنه الى النادي الأهلي المصري .

6- عماد متعب 

لعب عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، في الدوري السعودي في موسم 2015-2016، عندما انتقل إلى نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

7- عصام الحضري

لعب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك السابق، في الدوري السعودي في فترتين مختلفتين،  مع نادي التعاون السعودي منذ 2011 وحتي عام 2014، ثم انتقل الى نادي الاتحاد السعودي حتي عام 2016.

8- حسام غالي

انتقل حسام غالي إلى النصر السعودي في 2016 وحتي عام 2019 بعد نهاية مسيرته في الأهلي، وأصبح خلال هذه الفترة  قائدًا للنصر السعودي وحقق معه العديد من البطولات المحلية.

9- مؤمن زكريا 

لعب مؤمن زكريا، لاعب كرة القدم المصري الموهوب، في الدوري السعودي خلال موسم 2018-2019، حيث انتقل إلى نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي المصري.

10- حسني عبدربه 

لعب حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي السابق، في الدوري السعودي خلال موسم 2016-2017، عندما انتقل إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

محمد صلاح ليفربول كرة القدم الدوري السعودي أحمد حجازي نادي الهلال

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