بالأسماء.. ننشر أول صور لـ ضحايا حادث الدائري الأوسطي

حصل موقع صدى البلد على أسماء وصور ضحايا حادث تصادم 9 سيارات على الطريق الدائري الاوسطي بنطاق حلوان.

أسماء ضحايا حادث الطريق الدائري الاوسطي

لفظ شاب يدعى أحمد عبدالعزيز أنفاسه داخل اتوبيس الركاب، بينما توفى شاب آخر يدعى أحمد سعيد في الحادث وهم من سكان مدينة حلوان، فيما توفى محمد سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث.

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبرئاسة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان، أن الحادث وقع بين 9 سيارات بينهم اتوبيس ركاب وسيارتين ملاكي وسيارتين ربع نقل و4 سيارات نقل.

كما أكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الحصيلة النهائية لضحايا حادث الطريق الدائري الاوسطي بنطاق مدينة حلوان، هما 3 وفيات و10 مصابين، وأن بين الوفيات أحد ركاب الاتوبيس وسائق السيارة النقل المتسببة في الحادث، والمصابين متفرقين في الحادث بين السيارات.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن سائق السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الدائري الاوسطي توفى في الحادث فور وقوعه بعد اصطدامه بأتوبيس الركاب.

أشارت التحريات والمعاينة الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة تصادم اتوبيس ركاب وسيارات نقل وأخرى ملاكي على الطريق الدائري الاوسطي، بالقرب من جامعة حلوان، وأن السبب الرئيسي في الحادث سيارة نقل بمقطورة فقد قائدها السيطرة عليها، مما نتج عنه الاصطدام بالسيارات على الطريق.

توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الأوسطي للاتجاه القادم من العاصمة والأوتوستراد باتجاه الجيزة، بسبب تصادم 9 سيارات، بينها أتوبيس ركاب وسيارات ملاكي.

ودفعت الأجهزة الأمنية بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع حادث الطريق الدائري الأوسطي، حيث وقع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارتين ملاكي و4 سيارات نقل على الطريق الأوسطي.

فيما دفعت أجهزة محافظ القاهرة بـ 4 أوناش إلى موقع حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، بعد تصادم عدد من السيارات مع اتوبيس ركاب على الطريق.

أيضا دفعت الأجهزة المعنية بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، مع تواجد عشرات من سيارات المرور والحماية المدنية والأجهزة المعنية.

ووصل قبل قليل اللواء أمجد أنور، مدير الإدارة العامة للمرور، إلى موقع حادث تصادم أتوبيس ركاب وعدد من السيارات على الطريق الدائري الأوسطي بحلون.

ولفظ شخص مصرعه وأصيب نحو 6 أشخاص على الأقل في حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا بوقوع حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي بدائرة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث بين عدد من السيارات، بينها أتوبيس ركاب وسيارات نقل على الطريق ووقوع إصابات في الحادث.