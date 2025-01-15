النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء النقابات الفرعية

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من السادة المحامين.



وخلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام، عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.

وأكد النائب العام، على حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع السادة المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.

وفي كلمته وجه نقيب المحامين الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.

وأكد نقيب المحامين، أن الملتقى يهدف إلى إعادة بناء علاقات متوازنة بين النيابة العامة والمحاماة ، تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.



وأشار إلى أن أهمية هذا الملتقى تتجلى في أنه ينعقد اليوم في سياق تحولات كبرى قانونية ودستورية لمنظومة العدالة، التي تتأثر بغير شك بما تمر به مصر والعالم من تحديات، وتحولات اجتماعية واقتصادية، تتطلب منا جميعًا التحلي بالكثير من الصبر والحكمة، وتغليب المصلحة العامة.