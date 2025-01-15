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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو مصيلحي : تطوير نظام مسابقات كرة السلة يأتي بعد غياب 25 عاما

عمرو مصيلحي
عمرو مصيلحي
كريم عاطف
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في ظل سياسة التغيير والتطوير التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ناقش اتحاد السلة اليوم الأربعاء خطة تطوير نظام مسابقات بطولات الجمهورية والتي لم تطور منذ 25 عام.

واجتمع اليوم الأربعاء المشرف على لجنة مسابقات اتحاد كرة السلة  محمد فتحي،نائب رئيس اتحاد كرة السلة، وفي حضور رئيس اللجنة  أحمد كامل، بمندوبي أندية الجمهورية، حيث حضر 42 مندوب في الاجتماع من جميع مناطق الاتحاد من أجل مناقشة مقترح تطوير نظام مسابقات بطولات الجمهورية المختلفة، .

وأشاد  عمرو مصيلحي بوعي الأندية المصرية المختلفة، والتي تناقشت اليوم  بشكل متحضر وراقي في مقترح النظام الجديد لبطولات الجمهورية المختلفة، ووافقت على المقترح، حيث أشاد جميع المندوبين المشاركين اليوم بهذا المقترح.

وأكد رئيس اتحاد كرة السلة، أن الهدف الرئيسي للاتحاد خلال الفترة الحالية هو تطوير كرة السلة، وزيادة ممارسيها وتوسيع قاعدتها من جنوب مصر وحتى شمالها، حتى تدخل كرة السلة في كل أسرة مصرية وهذا هو هدف الاتحاد خلال الفترة الحالية، معلناً عودة أندية وجه قبلي والدلتا إلى المنافسة في البطولات المقبلة.

وأتم مصيلحي تصريحاته أن كافة مقترحات التطوير التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، ستراعي مصالح الأندية واللاعبين وكافة أفراد منظومة كرة السلة المصرية، مؤكداً أن هذا التطوير سينعكس في النهاية على مستوى اللاعبين المصريين والمنتخبات القومية المصرية .

كرة السلة الاتحاد المصري لكرة السلة السلة عمرو مصيلحي

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