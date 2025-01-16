لاعب شهير يهدد بشكوى ضد الزمالك لسبب مثير

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وصول خطاب من مسئولو نادى الزمالك إلى إنبي لعودة زياد كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن النادى البترولى وافق على عودة اللاعب ولكن المستحقات المتأخرة للاعب تعطل الأمور.

واردف:"تبلغ مستحقات زياد كمال مع الزمالك 4 مليون جنيه تقريباً والنادى الأبيض يريد منحه 750 ألف جنيه فقط وهو الأمر الذى يرفضه اللاعب ويتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة وإلا سيضطر إلى شكوى النادى للحصول عليها".

واختتم:"من المقرر أن يعقد مسئولي الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الساعات القادمة لمحاولة موافقته على تخفيض مستحقاته وتقريب وجهات النظر".