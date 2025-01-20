تحدي الكرواسون .. صغير يدفع حياته ثمنا لترند تيك توك

تسبب تحدي "one bite" (تناول الطعام بلقمة واحدة) المنتشر على منصة "تيك توك" بوفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاما داخل مدرسته في لبنان، واثارت الواقعة حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنها ليست المرة الاولى التي يتسبب فيها هذا التطبيق في وفاة الأطفال بطريقة مأساوية بسبب التحديات المتداولة عليه.

https://www.youtube.com/shorts/TjuwStgqb-8

حاول الطفل اللبناني في تحدي التيك توك ابتلاع قطعة كرواسون مرة واحدة بدون ترك اى قطعة منها مما تسبب في اختناقه ووفاته.

للمزيد من التفاصيل حول وفاة الطفل جو إيلي سكاف الذي توفي بسبب تحدي "one bite".

https://www.youtube.com/shorts/TjuwStgqb-8