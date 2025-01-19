احتفال رائع.. رانيا فريد شوقي تتحدّث عن مشاركتها في «جوي أوردز» |فيديو

تحدّثت الفنانة رانيا فريد شوقي عن مشاركتها في حفل جوي أوردز الذي أقيم مساء أمس في السعودية .

وقالت رانيا فريد شوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "احتفال رائع ويتضح النظام وسر البهجة والسعادة إن الواحد يتعامل مع ناس حلوة من جوة ده بيفرق قوى".

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/qwEaKdnWxcs

وكان قد حضر النجم عمرو دياب ، فعاليات حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "JOY AWARDS"، بنسختها الخامسة، والذي يقام بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى والرياضة في العالم والمؤثرين العرب.

وشاركت النجمة ياسمين صبري، مع جمهورها ومتابعيها، بفيديو لأحدث ظهور لها، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وتألقت النجمة نيكول سابا في حفل "جوي أوردز" المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد كبير من نجوم الوطن العربي والعالم في أضخم الفعاليات الفنية والترفيهية.

وجذبت نيكول الأنظار بإطلالتها التي ظهرت فيها بفستان باللون الأسود المرصع بالالماس والذي أضفى عليه حالة من الفخامة والرقي ولفتت الانتباه بشكل كبير.

ويعتبر حفل "جوي أوردز" من أبرز الفعاليات الفنية في العالم العربي، حيث يجمع نخبة من النجوم في مجالات التمثيل، الغناء، الرياضة، والمؤثرين الاجتماعيين.

وتستعد النجمة نيكول سابا للتواجد في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "وتقابل حبيب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم.