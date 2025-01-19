السقوط لا يعني النهاية.. أحمد الطيب يعلق على خسارة الأهلي أمام أورلاندو

علق الناقد الرياضي أحمد الطيب على خسارة الأهلي أمس أمام أورلاندو في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الطيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" لن اتحدّث عن أسباب خسارة الأهلى بثنائية و على ملعبه بالقاهرة ولثالث مرة أمام نفس الفريق الغير مصنّف بين الكبار فى القارة التى يتزعمها الأهلى — صحيح كل اندية مصر فازت ( الزمالك بالثلاثة و بيراميدز بال ستّة والمصرى بهدف — فقط الاهلى من خسر !! صحيح الخسارة واردة فى كرة القدم لكن أن تخسر مرتين فى ثلاثة مباريات افريقيّاً بعد 23 مباراة متتالية دون خسارة !! هنا لابد ان نقف جميعاً معاً و مع الاهلى. فى هذه المحنة 🥲 — الاهلى بجماهيره المخلصة الوفيّة قادر على تكملة المشوار و حصد البطولة المفضلة له و لجماهيره — عموماً السقوط لا يعنى النهاية. — فالاهلى سقط من قبل بال 🖐🏿و مع ذلك استفاق و حصد البطولات ( فليس كل سقوط. نهاية !! فسقوط المطر أفضل بداية ) معاً نأخذ بيد الأهلى لينهض من جديد.



تأهل النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025، وصيفًا لمجموعته، بعد الهزيمة السبت أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرعة لتحديد مواجهات دور الـ8 (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة.

وسيواجه الأهلي بعد التأهل في المركز الثاني لمجموعته، أحد متصدري المجموعات الثلاثة الآخرى.