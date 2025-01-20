تحذير عاجل| استخدام هذا النوع من المناديل يهدد صحتك

استخدام مناديل التطهير"الوايبس" لتنظيف الأسطح المتسخة قد يكون سريعًا وسهلاً، ولكنها تؤدي إلى العديد من الحالات الصحية مثل الربو، وتهيج الجهاز الهضمي، والغثيان، والقيء، والعقم، والعيوب الخلقية، واضطراب التمثيل الغذائي بسبب وجود مجموعة كيميائية تسمى "quats".



تُستخدم مناديل التطهير في أغلب المنازل، حيث يُعتقد أنها تنظف الأسطح بشكل صحيح ويسهل استخدامها، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد، كان هناك الكثير من التركيز على النظافة للحفاظ على الأسطح خالية من الفيروسات والبكتيريا التي تبقى عليها، ويمكن أن تترك المناديل أنواعًا متعددة من الأسطح الصلبة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، وأسطح العمل، والزجاج، والأثاث الخشبي، نظيفة تمامًا. ومع ذلك، وفقًا للدراسات، فإنها تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

تحتوي معظم مناديل التطهير على مركبات الأمونيوم الرباعية ، أو QACs، إلى جانب مكونات تعتمد على الكلور، والتي تسبب تهيج الجلد، ومشاكل الجهاز التنفسي، وحتى مشاكل صحية طويلة الأمد إذا كنت تستخدمها بشكل متكرر.

تقول دراسة نشرت في مجلة علم التعرض وعلم الأوبئة البيئية إن التعرض للمواد الكيميائية يرتبط بتفاقم الربو ومشاكل الخصوبة والعديد من التأثيرات السامة الأخرى، كما يمكن أن تسبب تهيج الجهاز الهضمي، بما في ذلك آلام الفم أو الحلق، والغثيان، والقيء، والعقم، والعيوب الخلقية، واضطراب التمثيل الغذائي.

تُستخدم المواد الكيميائية عالية الجودة أيضًا في الدهانات والمبيدات الحشرية ومطهرات الأيدي ومنتجات العناية الشخصية والمزيد.



كيف تسبب مناديل التطهير مشاكل صحية



وفقًا للبحث، تم العثور على المواد الكيميائية عالية الجودة على نطاق واسع في حليب الثدي لدى الأمهات اللاتي يستخدمن منتجات التطهير مثل المناديل بشكل متكرر.

عادة ما تكون المناديل المبللة عبارة عن مناديل قماشية مبللة مسبقًا ومغموسة بعطور مطهرة، كما تحتوي على مواد حافظة ومواد أخرى، وعادة ما تكون معبأة في حاويات بلاستيكية ذات غطاء يتم من خلاله إزالة المناديل، ويمكن أن تتسبب أيضًا في إتلاف الطبقة العليا من بشرتك عند ملامستها بشكل متكرر.

في الولايات المتحدة، تعد مناديل Clorox Free and Clear ومناديل التنظيف متعددة الأغراض Seventh Generation من المنتجات الشائعة في قائمة المنتجات التي تشكل خطرًا على صحتك، من المهم ملاحظة أن أيًا من هذه المناديل لا يدعي قتل الجراثيم والفيروسات، بل يتم تسويقها فقط لإزالة الشحوم والأوساخ.

تحتوي بعض المناديل أيضًا على كلوريد الأمونيوم بنزيل إيثيل ثنائي ميثيل الألكيل، والذي قد يؤدي إلى حروق كيميائية، على الرغم من وجوده بنسبة 0.01-0.1 في المائة فقط في المناديل، تحتوي بعض مناديل تطهير المطبخ أيضًا على بيروكسيد الهيدروجين أو كحول الأيزوبروبيل أو الإيثانول مع منظف أو بمفرده.



هل مناديل المطبخ سامة؟



يقول الخبراء إن مناديل المطبخ لا ينبغي وضعها في الفم أو مضغها أو بلعها. فمناديل التنظيف المتخصصة، مثل مناديل الحمام، قد تكون أكثر قسوة على الفم أو الحلق من تلك المستخدمة في المطبخ.

طرق تقليل الآثار السلبية

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل الآثار السلبية عند استخدام مناديل التطهير، بما في ذلك:

استخدمها فقط عند الضرورة

يمكنك ببساطة تنظيف الأسطح بالماء والصابون الخالي من البكتيريا

إذا لزم الأمر، يمكنك أيضًا استخدام مناديل الأطفال لتحقيق نفس هدف التنظيف، والتي لا تحتوي على مواد كيميائية إضافية.

كما أن التهوية المناسبة والقفازات الواقية وإبعاد المناديل عن متناول الأطفال يمكن أن تقلل أيضًا من الضرر المحتمل عندما يكون استخدامها ضروريًا.

المصدر: timesnownews