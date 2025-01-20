وداعآ لمشاكل الشبكة وجملة صوتك بيقطع بدء تطبيق خدمة الواي فاي كالينج … أعرف سعرها وطريقة تفعيلها

أصبح الكثير من المصريين يتساءلون عن تفاصيل إطلاق خدمة "Wifi Calling" أو مكالمات الواي فاي في مصر، خاصةً للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في شبكات الموبايل.

وبدأت شركات المحمول الأربع في مصر لتفعيل الخدمة لمشتركيها بالتزامن مع يوم الإعلان، مما دفع الكثيرين للتساؤل: "هل يدعم هاتفي مكالمات الواي فاي أم لا؟"



أكد خبراء التكنولوجيا أنبعض الهواتف القديمة لن تتمكن من استخدام مكالمات الواي فاي، خاصة تلك التي لا تدعم شبكات الجيل الرابع (4G).

للمزيد من التفاصيل و الاجابات على جميع التساؤلات حول خدمة "Wifi Calling"وطريقة تفعيلها وتشغيلها شاهد الفيديو التالي