قرقاش: آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إنه آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية، بعد أشهر من الموت والدمار في غزة.

جاء ذلك تعليقاً من قرقاش على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ وبدء عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "انتهت أشهر من الموت والدمار في غزة أخيرًا. دعونا نصلي من أجل السلام".

وأضاف: "أكثر ما أثار الغضب هو سماع عبارة وفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، وكأن الحرب والقصف يفعلان ذلك".

وختم قرقاش قائلاً: "حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

