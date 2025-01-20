التايكوندو يطالب اللجنة البارالمبية بتعويضات لتضرره من إنتهاك حقوق الرعاية

أصدر مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي قرارا بمطالبة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بكافة التعويضات التي نتجت عن انتهاك اللجنة البارالمبية لحقوق رعاية الاتحاد المصرى للتايكوندو الممنوحة لاكبر المؤسسات في مصر.

جاء ذلك بعدما قامت اللجنة البارالمبية بتصوير إعلان قبل بارالمبياد باريس 2024 الماضية يظهر فيه لاعبي منتخب الباراتايكوندو ضمن الاعلان الخاص بأحد البنوك دون علم الاتحاد واللاعبين وهو ما تسبب في ضرر بالغ على الاتحاد من قبل الراعي الرسمي للاتحاد حيث يمثل هذا الاعلان انتهاك وتعدي على حقوق الرعاية الخاصة بالاتحاد و أدت الى توقيع عقوبات مشددة من الراعى الرسمي على الاتحاد المصرى للتايكوندو.

وتعتبر هذه هي السابقة الأولى من نوعها التي تتعدى فيها اللجنة البارالمبية على الحقوق التسويقية للاتحاد خروجا عن دورها في الحفاظ على هذه الحقوق.

كان الاتحاد قد خاطب من قبل اللجنة البارالمبية بتاريخ 4 اغسطس 2024 بضرورة حذف المشهد الذى يظهر فيه لاعبي الباراتايكوندو من أجل الحفاظ على حقوق الرعاية الخاصة بالاتحاد إلا ان مسئولي اللجنة البارالمبية لم يستجيبوا لهذه المطالب السابقة، رغم أنها سوف تؤدى إلى خسارة تتعدى الخمسة ملايين جنيه لاتحاد التايكوندو.