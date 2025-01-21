قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتوجه إلى البيت الأبيض بعد مراسم حفل تنصيبه
في اليوم الأول من ولايته الثانية.. ترامب يوقع سلسلة أوامر تنفيذية جديدة
فوائد قيام الليل للرزق والزواج.. 22 سببا يجعلك لا تفوتها
مدوباهم 2.. أشهر إفيهات أيقونة الكوميديا ماري منيب فى ذكرى ميلادها
ترامب ينشر أول تغريدة بعد تنصيبه: سأقاتل لأجل أمريكا القوية والمزدهرة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2025
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
أمير هشام يكشف كواليس جلسة والد زيزو مع مسئولي الزمالك.. وأسباب تعطل التجديد
وصل 3 ملايين جنيه.. سعر خرافي لأغلى مج في مصر وغزة كلمة السر
مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية في قلقيلية ويشعلون حرائق واسعة
لقطات طريفة من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية.. صور
ملك لنا.. الرئيس البنمي يرد على تصريحات ترامب بشأن قناة بنما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف كواليس جلسة والد زيزو مع مسئولي الزمالك.. وأسباب تعطل التجديد

زيزو
زيزو
يارا أمين
×

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك سبق وتوصل لاتفاق نهائي مع أحمد سيد زيزو على تجديد عقده بشكل نهائي، مشيرًا إلى أنه كان من المنتظر توقيع العقود رسميًا، لكن حدثت بعض المستجدات منذ أول أمس.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "أول أمس تلقى والد زيزو ووكيله أيضا مكالمة من مسئولي نادي الزمالك، للاجتماع معه في القاهرة، من أجل تفعيل العقود بشكل رسمي واستلام مقدم عقود التجديد، وتم الاجتماع في منزل هاني بيرزي عضو المجلس، وبوجود حسين لبيب رئيس النادي وعمرو الجنايني عضو المجلس السابق، وحسام المندوه أمين الصندوق، وهشام نصر نائب رئيس النادي".

وأضاف: "خلال الجلسة كان مفترض أن يتم توقيع العقود الرسمية لتجديد العقد، ولكن والد زيزو فوجئ بأن حسين لبيب يقدم عرضا جديدًا للتجديد، بتقديم فيلا تحت الإنشاء لزيزو قيمتها 30 مليون جنيه ولن يسمح بالتصرف بها إلا بعد 3 سنوات، فكان الرد من جانب والد زيزو بالرفض، وضرورة تفعيل الاتفاق السابق للتجديد وعدم الحاجة للفيلا أو الشاليهات".

وواصل: "والد زيزو أبلغهم بأنه حضر لتفعيل الاتفاق، وتم فتح ملف العروض الخارجية، وحسين لبيب رد بشكل حاد على والد اللاعب، وهو ما تسبب في غضبه، ورفض الأسلوب الذي تم الحديث به من رئيس الزمالك، وأنه يحترم النادي وجماهيره ويجب الالتزام بالاتفاق السابق".

وتابع: "حسين لبيب واصل الحديث بشكل حاد، ووالد زيزو أصر على مغادرة منزل هاني بيرزي، وسط محاولات من جانب عمرو الجنايني والمندوه لاحتواء الخلاف".

وأكمل: "والد زيزو أبلغ حسين لبيب، بمنح الزمالك مهلة حتى يوم الخميس المقبل، من أجل توقيع الاتفاق الخاص بتجديد العقد، وفي حالة عدم الرد، فأنه بدءًا من يوم الجمعة سوف يتم مناقشة العروض الخارجية للاعب منها عرض الاتفاق السعودي، وليس مستبعد توقيع عقد مع أي نادٍ آخر".

وزاد: "والد زيزو كان يرى أنه حال رغبة الزمالك في رحيله، فأن عرض الاتفاق موجود، ومن الممكن أن يتنازل زيزو عن المستحقات المتأخرة، تقديرا لنادي الزمالك ومن ثم الموافقة على رحيله إلى الفريق السعودي".

وتابع: "هشام نصر نائب رئيس الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق، تحدثوا بشكل واضح أن الزمالك غير قادر على تجديد عقد اللاعب لأن المبالغ المطروحة للتجديد كبيرة للغاية".

وأضاف: "هناك اجتماع هام داخل نادي الزمالك غدًا من أجل حسم موقف تجديد زيزو، أو اتخاذ قرار ببيع عقده لنادي الاتفاق السعودي، وهناك انقسام واضح داخل المجلس، والغالبية يرون أنه الأفضل بيع اللاعب في يناير الجاري".

وأردف: "عرض الاتفاق السعودي 1.5 مليون دولار لشراء عقد زيزو، واللاعب يرفض فكرة التجديد ومن ثم الخروج إعارة، أما تجديد العقد والبقاء داخل القلعة البيضاء أو الرحيل نهائيا بعد نهاية الموسم الجاري".

واستطرد: "فكرة الخروج إعارة مستبعدة تماما من حسابات زيزو، ولا يوجد أي ضمانات مالية بشأن فلوس ممدوح عباس التي سيدفعها لتجديد عقد زيزو، وهو ما كان عاملًا مؤثرًا أيضا في ملف تجديد عقد زيزو".

وأتم: "غدًا سوف يتم معرفة كل الأمور الحاسمة في ملف زيزو مع الزمالك".

الزمالك حسين لبيب زيزو أحمد سيد زيزو أمير هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 8 تكليفات عاجلة لتيسير حياة المواطنين| فيديو

هواتف لا تدعم خاصية مكالمات الواي فاي في مصر .. حاول تغير جهازك - صورة أرشيفية

هواتف لا تدعم خاصية مكالمات الواي فاي في مصر.. غيّر جهازك القديم

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد قرار تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد قرار تبكيرها وجدول الحد الأدنى للأجور

مكالمات الواي فاي

بعد إطلاقها رسميًا في مصر.. ما هو سعر مكالمات الواي فاي وطريقة تفعيلها على هواتف أندرويد؟

عيد الشرطة

إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي wifi calling في مصر.. كيف تفعل المكالمات على هاتفك؟

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي في مصر «wifi calling».. كيف تفعل المكالمات على هاتفك؟

الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة فاركو في الدوري

منحة العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه.. خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

الابتلاءات

محمود الأبيدي: الابتلاءات ليست عقوبة وحياة الأنبياء كلها ابتلاء

الذهب

هل يجوز تأجير ذهب الزفاف؟.. أمين الفتوى يُجيب

المرض

أمين الفتوى: الابتلاء بالمرض والهم والحزن يطهر النفوس ويكفر الذنوب

بالصور

عارضة أزياء ترتدي فستان نادية الجندي تثير السوشيال ميديا

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

العالم الهولندي يحذر من زلازل جديدة.. اعرف الأماكن

العالم الهولندي
العالم الهولندي
العالم الهولندي

وصفات طبيعية وسهلة لتقوية جذور الشعر في الشتاء

وصفات طبيعية وسهلة لتقوية جذور الشعر في الشتاء
وصفات طبيعية وسهلة لتقوية جذور الشعر في الشتاء
وصفات طبيعية وسهلة لتقوية جذور الشعر في الشتاء

مشاهد جديدة من خناقة طالبة التجمع .. ماذا حدث بالمدرسة الدولية؟

مشاجرة طالبة التجمع
مشاجرة طالبة التجمع
مشاجرة طالبة التجمع

فيديو

امتحانات الشهادة الاعدادية

اسئلة غريبة و شاومينج بتسيطر على اللجان .. ماذا يحدث بأمتحانات الاعدادية

الواي فاي كالينج في مصر (WiFi Calling)

وداعآ لمشاكل الشبكة وجملة صوتك بيقطع بدء تطبيق خدمة الواي فاي كالينج … أعرف سعرها وطريقة تفعيلها

ناقد موضة يحرج الفنانات

"فستان بلدي والتاني مزعج للعين" .. ناقد موضة يحلل إطلالات الفنانات في joyawards

أحمد فهمي

انا بقيت اتعصب أوي من الناس وعلشان كده روحت لدكتور نفسي … أحمد فهمي يكشف اسراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أيقونة الإنسانية .. سير مجدي يعقوب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: العشم وتحديات الحفاظ على الخصوصية في العلاقات

المزيد