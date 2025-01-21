أمير هشام يكشف كواليس جلسة والد زيزو مع مسئولي الزمالك.. وأسباب تعطل التجديد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك سبق وتوصل لاتفاق نهائي مع أحمد سيد زيزو على تجديد عقده بشكل نهائي، مشيرًا إلى أنه كان من المنتظر توقيع العقود رسميًا، لكن حدثت بعض المستجدات منذ أول أمس.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "أول أمس تلقى والد زيزو ووكيله أيضا مكالمة من مسئولي نادي الزمالك، للاجتماع معه في القاهرة، من أجل تفعيل العقود بشكل رسمي واستلام مقدم عقود التجديد، وتم الاجتماع في منزل هاني بيرزي عضو المجلس، وبوجود حسين لبيب رئيس النادي وعمرو الجنايني عضو المجلس السابق، وحسام المندوه أمين الصندوق، وهشام نصر نائب رئيس النادي".

وأضاف: "خلال الجلسة كان مفترض أن يتم توقيع العقود الرسمية لتجديد العقد، ولكن والد زيزو فوجئ بأن حسين لبيب يقدم عرضا جديدًا للتجديد، بتقديم فيلا تحت الإنشاء لزيزو قيمتها 30 مليون جنيه ولن يسمح بالتصرف بها إلا بعد 3 سنوات، فكان الرد من جانب والد زيزو بالرفض، وضرورة تفعيل الاتفاق السابق للتجديد وعدم الحاجة للفيلا أو الشاليهات".

وواصل: "والد زيزو أبلغهم بأنه حضر لتفعيل الاتفاق، وتم فتح ملف العروض الخارجية، وحسين لبيب رد بشكل حاد على والد اللاعب، وهو ما تسبب في غضبه، ورفض الأسلوب الذي تم الحديث به من رئيس الزمالك، وأنه يحترم النادي وجماهيره ويجب الالتزام بالاتفاق السابق".

وتابع: "حسين لبيب واصل الحديث بشكل حاد، ووالد زيزو أصر على مغادرة منزل هاني بيرزي، وسط محاولات من جانب عمرو الجنايني والمندوه لاحتواء الخلاف".

وأكمل: "والد زيزو أبلغ حسين لبيب، بمنح الزمالك مهلة حتى يوم الخميس المقبل، من أجل توقيع الاتفاق الخاص بتجديد العقد، وفي حالة عدم الرد، فأنه بدءًا من يوم الجمعة سوف يتم مناقشة العروض الخارجية للاعب منها عرض الاتفاق السعودي، وليس مستبعد توقيع عقد مع أي نادٍ آخر".

وزاد: "والد زيزو كان يرى أنه حال رغبة الزمالك في رحيله، فأن عرض الاتفاق موجود، ومن الممكن أن يتنازل زيزو عن المستحقات المتأخرة، تقديرا لنادي الزمالك ومن ثم الموافقة على رحيله إلى الفريق السعودي".

وتابع: "هشام نصر نائب رئيس الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق، تحدثوا بشكل واضح أن الزمالك غير قادر على تجديد عقد اللاعب لأن المبالغ المطروحة للتجديد كبيرة للغاية".

وأضاف: "هناك اجتماع هام داخل نادي الزمالك غدًا من أجل حسم موقف تجديد زيزو، أو اتخاذ قرار ببيع عقده لنادي الاتفاق السعودي، وهناك انقسام واضح داخل المجلس، والغالبية يرون أنه الأفضل بيع اللاعب في يناير الجاري".

وأردف: "عرض الاتفاق السعودي 1.5 مليون دولار لشراء عقد زيزو، واللاعب يرفض فكرة التجديد ومن ثم الخروج إعارة، أما تجديد العقد والبقاء داخل القلعة البيضاء أو الرحيل نهائيا بعد نهاية الموسم الجاري".

واستطرد: "فكرة الخروج إعارة مستبعدة تماما من حسابات زيزو، ولا يوجد أي ضمانات مالية بشأن فلوس ممدوح عباس التي سيدفعها لتجديد عقد زيزو، وهو ما كان عاملًا مؤثرًا أيضا في ملف تجديد عقد زيزو".

وأتم: "غدًا سوف يتم معرفة كل الأمور الحاسمة في ملف زيزو مع الزمالك".