بالأرقام.. وليد الحديدي يكشف تفاصيل عقد زياد كمال مع الزمالك

كشف وليد الحديدي، الناقد الرياضي، تفاصيل عقد زياد كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار من صفوف إنبي.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" زياد أغلى عقد إعارة في الزمالك والكرة المصرية في السنوات الأخيرة".

وتابع:" زياد كمال يصل في أول 6 شهور على 5 مليون جنيه، والموسم الحالي يحصل على 10 مليون جنيه، وتم تخفيضهم لـ 8 مليون جنيه".

وشدد:" هناك 150 ألف دولار مكافآت في العقد أي ما يوازي 7 مليون جنيه، واللاعب حصل على 2 مليون أول 6 شهور، بجانب 4 مليون في الموسم الحالي".