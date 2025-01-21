تفاصيل إحالة دجال الوايلي للمحاكمة الجنائية العاجلة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة دجال لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهامه ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 2 هاتف محمول"بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.